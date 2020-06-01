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Hemzemin geçitte yük treni tırla çarpıştı, bir kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yük treninin çarptığı tırın şoförü Yunus Boran (37), hayatını kaybetti.

DHA01 Haziran 2020 Pazartesi 16:27 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 16:27
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Kaza, öğle saatlerinde Şekeroba Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine doğru giden yük treni, kontrolsüz hemzemin geçitte Yunus Boran yönetimindeki 27 AAF 879 plakalı TIR'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, tır şoförü Yunus Boran'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Boran'ın cenazesi hastane morguna götürüldü.

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