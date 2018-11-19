Henkel üçüncü çeyrekte iyi bir ilerleme gösterdi.

Düsseldorf – Henkel CEO’su Hans Van Bylen “Henkel üçüncü çeyrekte iyi bir ilerleme göstermiştir. Sürekli devam eden zorlu bir piyasa ortamında, negatif kur rüzgarları ve yükselen malzeme fiyatlarına karşın satışlarımızı, karlılığımızı ve kar etme potansiyelimizi daha da arttırdık. Üç iş birimimiz de bu pozitif gelişime katkı sağladı.” şeklinde konuştu. Van Bylen sözlerine, “Genel organik satış büyümesi büyük ölçüde Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi’miz öncülüğünde gerçekleşirken aynı zamanda tüketici iş birimlerimizde de organik satışı arttırdık.” şeklinde devam etti.

* Tek seferlik harcamalar/kazançlar ve yeniden yapılandırma harcamaları için ayarlanmıştır.

Hans Van Bylen konuşmasına şu şekilde devam etti: “2018 Mali Yılı’nın ilk dokuz ayında genel ölçekte zorlu ekonomik koşullarla karşı karşıya kaldık. Negatif kur etkileri bu dönemde, grup satışlarının 900 milyon Euro’nun üzerinde bir miktarda azalmasına sebep oldu. Buna karşın karlı bir büyüme gerçekleştirmeye devam ettik. Stratejik önceliklerimizin hayata geçirilmesi konusunda kararlı tutumumuzu sürdürmekteyiz.”

2018 Mali Yılı Hedefi Teyit Edildi

Henkel 2018 Malı Yılı için olan hedefini teyit etti. Şirket, Henkel Grup için yüzde 2 ile 4 aralığında bir organik satış büyümesi beklemeye devam etmektedir. Henkel, Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi için yüzde 4 ile 5 aralığında bir organik satış büyümesi beklentisini teyit etmektedir. Beauty Care İş Birimi’nde Henkel, yüzde 0 ile 2 aralığında pozitif bir organik satış büyümesi beklentisini teyit etmektedir. Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi’nde ise Henkel yüzde 2 ile 4 aralığında bir büyüme beklemeye devam etmektedir.

Henkel bir yıllık dönemde, düzeltilmiş satış kazancı (EBIT) için, %18 seviyesine ulaşacağı öngörüsünü sürdürmektedir. Üç iş biriminin de de bu pozitif performansa katkısı beklenmektedir. Henkel imtiyazlı hisse senedi başına karlılıkta yüzde 3 ile 6 aralığındaki beklentisini teyit etmektedir.

2018’in Üçüncü Çeyreğinde Satış ve Kar Performansı

2018’in üçüncü çeyreğindeki satışlar 5,037 milyar Euro seviyesine ulaştı ve geçen senenin üçüncü çeyreğine kıyasla nominal olarak yüzde 1,1 oranında büyüdü. Kur değişimleri, satın alma ve elden çıkarmaların etkisinden arındırılmış organik satışlarda ise yüzde 2,7 oranında iyi bir artış elde edildi. Satın alma ve elden çıkarmaların katkısı ise yüzde 1,6 seviyesinde gerçekleşti. Kur değişimlerinin satışlar üzerindeki negatif etkisi yüzde -3,2 oranında oldu.

Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi satışlarda yüzde 3,8 oranında güçlü bir organik artış bildirdi. Beauty Care İş Birimi’nde pozitif organik satışlarda yüzde 0,5 artış gözlendi. Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi ise organik satışlarda yüzde 2,5 oranında iyi bir artış gerçekleştirdi.

Gelişmekte olan piyasalar organik satışlardaki yüzde 6,8 oranındaki çok güçlü bir artışla, Grubun organik büyümesine yine ortalamanın üzerinde bir katkı sağladı. Gelişmiş piyasalar ise, organik satışlardaki yüzde -0,1 oranındaki değişimle yaklaşık olarak geçen senenin üçüncü çeyreği ile aynı seviyede idi.

Batı Avrupa , satışlardaki yüzde 0,6 oranındaki organik büyüme ile pozitif bir gelişim gösterdi. Doğu Avrupa yüzde 7,1 oranında kayda değer bir organik satış büyümesi gerçekleştirdi. Afrika / Orta Doğu ’da ise satışlardaki organik artış oranı yüzde 13,1 ile çift haneli rakamlara ulaştı. Kuzey Amerika’ da organik satışlar yüzde -0,8 oranında düşerek az oranda negatif olarak gerçekleşti. Latin Amerika yüzde 11,5 oranındaki artış ile çift haneli bir organik büyüme gösterdi. Asya-Pasifik bölgesinde ise yaşanan pozitif gelişim ile satışlarda yüzde 1,2 oranında organik bir büyüme kaydedildi.

Düzeltilmiş faaliyet karı (EBIT) geçen yılın üçüncü çeyreğindeki 897 milyon Euro rakamına kıyasla yüzde 3,3 oranında artarak 926 milyon Euro’ya ulaştı.

Düzeltilmiş satış kazancı (EBIT) güçlü bir artış gösterdi ve yüzde 0,4 oranında artarak yüzde 18,4’e yükseldi.

İmtiyazlı hisse senedi başına karlılık yüzde 2,6 oranında artarak 2017’nin üçüncü çeyreğindeki 1,54 Euro’dan, 2018’in üçüncü çeyreğinde gözlenen 1,58 Euro’ya yükseldi.

Satış yüzdesi olarak net işletme sermayesi , yüzde 6,6 ile 2017’nin üçüncü çeyreğini (yüzde 5,6) geride bıraktı.

İş Birimi Performansı

Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi üçüncü çeyrekte yüzde 3,8 ile güçlü bir organik satış büyümesi ortaya koydu. Nominal olarak satışlar geçen yıl ile aynı seviyede gerçekleşerek 2,373 milyar Euro olarak kaydedildi. Düzeltilmiş faaliyet karı yüzde 2,7 oranında artarak 466 milyon Euro’ya ulaştı. Düzeltilmiş satış kazancı ise yüzde 0,5 oranında artarak yüzde 19,6 seviyesine ulaştı ve güçlü bir artış göstermiş oldu.

Beauty Care İş Birimi’nde yüzde 0,5 oranında pozitif bir organik satış büyümesi kaydedildi. Nominal olarak satışlar yüzde 5,5 oranında artarak 993 milyon Euro olarak gerçekleşti. Düzeltilmiş faaliyet karı yüzde 6,7 oranında büyüyerek 182 milyon Euro’ya ulaştı. Düzeltilmiş satış kazancı ise yüzde 0,2 oranında iyi bir artış göstererek yüzde 18,3 seviyesine yükseldi.

Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi ise üçüncü çeyrekte yüzde 2,5 oranında iyi bir organik satış büyümesi gerçekleştirdi. Nominal olarak satışlar yüzde 0,3 oranında büyüyerek 1,641 milyar Euro olarak gerçekleşti. Düzeltilmiş faaliyet karı , 2017’nin üçüncü çeyreğindeki seviyede, 294 milyon Euro miktarında gerçekleşti. Düzeltilmiş satış kazancı ise yüzde 17,9 ile geçen seneki seviyesinde gerçekleşti.

2018’in İlk Dokuz Ayında İyi İş Performansı

2018’in ilk dokuz ayında Henkel 15,015 milyar Euro değerinde satış gerçekleştirdi. Kurlardaki değişimler, satın alma ve elden çıkarmaların etkisinden arındırılmış organik satışlar yüzde 2,4 oranında iyi bir artış gösterdi. Döviz kurlarının etkileri satışları yüzde -6,0 oranında düşürdü.

Düzeltilmiş faaliyet karı yüzde 1,3 oranında yükselerek 2,660 milyar Euro’dan 2,694 milyar Euro’ya çıktı.

Düzeltilmiş satış kazancı ise iyi bir gelişim göstererek yüzde 17,6’dan yüzde 17,9 seviyesine yükseldi.

İmtiyazlı hisse senedi başına karlılık yüzde 2,0 oranında artarak 4,50 Euro’dan 4,59 Euro’ya yükseldi.

2018’in ilk dokuz ayında Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi yüzde 4,6 ile oldukça güçlü bir organik satış büyümesi gerçekleştirdi. Düzeltilmiş satış kazancı ise yüzde 18,9 oranına ulaşarak pozitif bir gelişim gösterdi.

Tüketici iş birimlerindeki satışlar Kuzey Amerika’daki dağıtım zorluklarından olumsuz yönde etkilendi. Beauty Care İş Birimi’nde organik satışlar, geçen yılın aynı dönemindeki seviyenin altında kalarak, yüzde -1,2 oranında negatif bir değişim gösterdi. Düzeltilmiş satış kazancı, pozitif bir gelişme ortaya koyarak yüzde 17,7 seviyesine ulaştı. Çamaşır ve Ev Bakım İş Birimi yüzde 1,6 oranında iyi bir organik satış büyümesi gerçekleştirdi. Düzeltilmiş satış kazancı yüzde 18,1 seviyesine çıkarak oldukça güçlü bir artış gösterdi.