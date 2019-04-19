5 kıta 24 ülkede 4 ana iş kolundan alarm sektöründe dünyanın lider kuruluşlarından Prosegur, eksiksiz güvenlik hizmetiyle hırsızları oyun dışı bırakan yeni bir reklam filmi yayınladı. Bir hırsızın güncesinden yola çıkılarak hazırlanan reklam filminde; Prosegur’un tüm dünyada önleyici ve caydırıcı özelliği öne çıkıyor.

Prosegur Alarm ile hırsızlar oyun dışı

Prosegur’un hazırladığı yeni reklam filminin senaryosu bir hırsızın gözünden soygun yapılacak evin hangi kıstaslara göre belirlendiğini konu alıyor. İspanyolca tekerlemenin Türkçe yerel tekerlemeye uyarlandığı reklam filminde hırsız “Portakalı soydum...” diye başladığı sözlerinin sonunda Prosegur alarm sistemi kullanan haneyi gördüğünde eve girmekten vazgeçiyor. Prosegur Alarm’ın ‘Her alarm aynı değildir, hırsızlar iyi bilir’ sloganıyla ‘hırsızları oyundan çıkarın’ mesajını verdiği reklam filminin yerel uyarlamasını Teşkilat ICOM Ajans üstlendi. 2018 yılında Türkiye pazarına giriş yapan ve kısa sürede güvenlik sektörünün güçlü oyuncularından biri haline gelen Prosegur’un yeni reklam filminin orjinal senaryosu RK People tarafından hazırlandı.

İŞTE O REKLAM FİLMİ

Prosegur Hakkında:

Prosegur, güvenlik sektöründe global düzeyde lider bir markadır. Prosegur, güvenlik sektöründeki dört ana iş kolunda (Prosegur Güvenlik, Prosegur Para Taşıma, Prosegur Alarm ve Siber Güvenlik) en gelişmiş pazar çözümlerini kullanarak, şirketlere ve kişilere güvenlik hizmeti sunmaktadır. Küresel bir marka olan Prosegur, 2017 yılında 4,3 Milyar Euro’luk ciro elde etmiştir. 175 bini aşkın çalışanı ve uzman ekibiyle PSG kodu altında Madrid ve Barcelona borsalarında da işlem görmektedir. Şirket “Prosegur Vakfı” aracılığıyla sosyal sorumluluk hareketini yönetmekte olup, 2017 yılında 39 bin 900'den fazla insana, dört odak noktası üzerine yoğunlaşmaktadır. Bunlar sırasıyla; eğitim, zihinsel engelli bireylerin istihdamı, kurumsal gönüllülük ve kültürel gelişimdir.