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Her şey (Herşey) nasıl yazılır TDK? Herşey birleşik mi yazılır, ayrı mı yazılır?

Her şey (Herşey) kelimesinin nasıl yazıldığı merak ediliyor. Hemen hemen herkesin ara sıra aklına gelen Herşey ayrı mı yazılır birleşik mi TDK? sorusunun cevabını haberimizde derledik. Türk Dil Kurulmu (TDK), kelimelerin doğru yazılışını ve kullanılışını gösteren bir kurumdur. Peki birçok kişinin merak ettiği Her şey kelimesi nasıl yazılır? Herşey birleşik mi yazılır, ayrı mı yazılır TDK? İşte TDK'ya döre Her şey (Herşey) kelimesinin doğru yazılışı

25 Eylül 2020 Cuma  12:44 - Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 12:44
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Her şey kelimesi birleşik mi, ayrı mı yazılır? Zaman zaman vatandaşların aklına takılan Her şey (Herşey) nasıl yazılır TDK? sorusu yine gündeme geldi. Türk Dil Kurumu'na göre iki kelime de anlamını yitirip başka bir ismin yerine kullanılırsa sözcük bitişik yazılır. Birleşme esnasında kelimelerden hiçbiri anlam değişikliğine uğramamışsa bu sözcükler ayrı yazılır. Her şey (Herşey) kelimesinin TDK'ya göre doğru yazım şekli.

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘her şey’dir. Her şey mi? Herşey mi? Herşey birleşik mi yazılır, ayrı mı yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar

HER ŞEY (HERŞEY) NASIL YAZILIR?

TDK sözlüğü içerisinde “herşey” araması yapan kişiler “bu sözcük bulunamadı” uyarısı ile karşı karşıya kalıyor. Yani Türk Dil Kurumu’na göre her şey kelimesi ayrı olarak yazılır.

HER ŞEY AYRI YAZILIR

Türk Dil Kurumu’nun her şeyin yazılı ile ilgili verdiği örnekler şöyle…

Örnek 1: Her şeyin vakti var

Örnek 2: Her şeyin yenisi, dostun eskisi

Örnek 3: Her şeyin yokluğu, yokluktur

Sonuç olarak “her şey” kelimesinin birlikte yazılması yanlıştır. Bu kelimenin doğru yazılışı “her şey” şeklinde olmalıdır.

Herşey bitti: YANLIŞ

Her şey bitti: DOĞRU

Yıl dönümü (yıldönümü) nasıl yazılır TDK?

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