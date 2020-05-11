11 Mayıs 2020 Pazartesi 12:35 - Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 12:35

Yıl dönümü kelimesi birleşik mi, ayrı mı yazılır? Zaman zaman vatandaşların aklına takılan Yıl dönümü (yıldönümü) nasıl yazılır TDK? sorusu yine gündeme geldi. Türk Dil Kurumu'na göre iki kelime de anlamını yitirip başka bir ismin yerine kullanılırsa sözcük bitişik yazılır. Birleşme esnasında kelimelerden hiçbiri anlam değişikliğine uğramamışsa bu sözcükler ayrı yazılır. İşte yıl dönümü (yıldönümü) kelimesinin TDK'ya göre doğru yazım şekli.

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘yıl dönümü’dür. Yıl dönümü mü, yıldönümü mü? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar

YILDÖNÜMÜ MÜ, YIL DÖNÜMÜ MÜ?

Bir olayın üzerinden bir yıl geçtikten sonra yeni bir yılın başladığı güne yıl dönümü denir.

TDK sitesinde sözlükten arama yaptığımızda yıldönümü kelimesi sözlükte bulunmamaktadır. Yıl dönümü isimdir.

TDK'da kelimenin doğru yazımı "yıl dönümü" şeklinde ayrı yazılır.

Bu kelimenin yıl dönümü mü, yıldönümü mü olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı yıl dönümü şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

yıldönümü (Yanlış kullanım)

yıl dönümü (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Gelecek martta evliliğimizin beşinci yıl dönümünü kutlayacağız.”