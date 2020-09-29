İSTANBUL 27°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Eylül 2020 Salı / 11 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8147
  • EURO
    9,1516
  • ALTIN
    474.358
  • BIST100
    1128.8
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Birçok nasıl yazılır TDK? Birçok ayrı mı yazılır, bitişik mi yazılır?
Güncel

Birçok nasıl yazılır TDK? Birçok ayrı mı yazılır, bitişik mi yazılır?

Birçok (bir çok) kelimesinin nasıl yazıldığı merak ediliyor. Hemen hemen herkesin ara sıra aklına gelen birçok ayrı mı yazılır, bitişik mi yazılır? sorusunun cevabını haberimizde derledik. Türk Dil Kurumu (TDK), kelimelerin doğru yazılışını ve kullanılışını gösteren bir kurumdur. Peki hemen hemen her gün kullandığımız bir çok kelimesi nasıl yazılır? Birçok ayrı mı yazılır, bitişik mi yazılır? İşte TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı..

29 Eylül 2020 Salı  14:12 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 14:12
ABONE OL

Birçok ayrı mı yazılır, bitişik mi yazılır? Zaman zaman vatandaşların aklına takılan kelime olan Birçok nasıl yazılır TDK? sorusu yine gündeme geldi. Türk Dil Kurumu'na göre iki kelime de anlamını yitirip başka bir ismin yerine kullanılırsa sözcük bitişik yazılır. Birleşme esnasında kelimelerden hiçbiri anlam değişikliğine uğramamışsa bu sözcükler ayrı yazılır. İşte birçok (bir çok) kelimesinin TDK'ya göre doğru yazım şekli.

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘birçok’tur. Birçok mu, Bir çok mu? İşte TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar

BİRÇOK NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu sözlüğü içerisinde yer alan bilgilere göre birçok kelimesinin anlamı “oldukça çok, sayısı belirsiz ve bir hayli” olarak biliniyor.

Bu kelimenin doğru yazılı ise “birçok” şeklinde olmalı. Yani birçok birleşik yazılır ayrı şekilde kullanılmaz.

BİRÇOK AYRI MI YAZILIR, BİTİŞİK Mİ YAZILIR?

Türk Dil Kurumu’nun birçok kelimesinin yazılışı ile ilgili verdiği örnekler şöyle…

ÖRNEK 1 Bir insan için güzel olanın, daha birçok insan için de güzel olması pek muhtemeldir.

ÖRNEK 2 Birçok kez sana söyledim.

ÖRNEK 3 Sigaranın zararları birçok kişi tarafından biliniyor.

Sonuç olarak birçok kelimesinin ayrı yazımı yanlıştır, kelimenin doğru şekilde yazılması için birleşik kullanılması gerekiyor.

Birçok DOĞRU

Bir çok YANLIŞ

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.