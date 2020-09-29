29 Eylül 2020 Salı 14:12 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 14:12

Birçok ayrı mı yazılır, bitişik mi yazılır? Zaman zaman vatandaşların aklına takılan kelime olan Birçok nasıl yazılır TDK? sorusu yine gündeme geldi. Türk Dil Kurumu'na göre iki kelime de anlamını yitirip başka bir ismin yerine kullanılırsa sözcük bitişik yazılır. Birleşme esnasında kelimelerden hiçbiri anlam değişikliğine uğramamışsa bu sözcükler ayrı yazılır. İşte birçok (bir çok) kelimesinin TDK'ya göre doğru yazım şekli.

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘birçok’tur. Birçok mu, Bir çok mu? İşte TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar

BİRÇOK NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu sözlüğü içerisinde yer alan bilgilere göre birçok kelimesinin anlamı “oldukça çok, sayısı belirsiz ve bir hayli” olarak biliniyor.

Bu kelimenin doğru yazılı ise “birçok” şeklinde olmalı. Yani birçok birleşik yazılır ayrı şekilde kullanılmaz.

BİRÇOK AYRI MI YAZILIR, BİTİŞİK Mİ YAZILIR?

Türk Dil Kurumu’nun birçok kelimesinin yazılışı ile ilgili verdiği örnekler şöyle…

ÖRNEK 1 Bir insan için güzel olanın, daha birçok insan için de güzel olması pek muhtemeldir.

ÖRNEK 2 Birçok kez sana söyledim.

ÖRNEK 3 Sigaranın zararları birçok kişi tarafından biliniyor.

Sonuç olarak birçok kelimesinin ayrı yazımı yanlıştır, kelimenin doğru şekilde yazılması için birleşik kullanılması gerekiyor.

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