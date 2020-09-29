Hiçbir nasıl yazılır TDK? Hiçbir birleşik sözcük mü?

29 Eylül 2020 Salı 14:58 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 14:58

Hiçbir nasıl yazılır TDK? Zaman zaman vatandaşların aklına takılan kelime olan Hiçbir birleşik sözcük mü? sorusu yine gündeme geldi. Türk Dil Kurumu'na göre iki kelime de anlamını yitirip başka bir ismin yerine kullanılırsa sözcük bitişik yazılır. Birleşme esnasında kelimelerden hiçbiri anlam değişikliğine uğramamışsa bu sözcükler ayrı yazılır. İşte hiçbir (hiç bir) kelimesinin TDK'ya göre doğru yazım şekli.

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Bir çok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘hiçbir’dir. Hiçbir mi, hiç bir mi? İşte TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar

Günümüzün temel problemleri arasında yer alan yazım hataları bilgi kirliliğini de beraberinde getirmektedir. Hatalı olarak yazılan kelimeler arasında pek çok sözcüğü de yer almaktadır. Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinde yer alan çevrimiçi sözlükte Hiçbir nasıl yazılır TDK? sorusunun cevabı sıkça sorgulanır. Peki, hiçbir kelimesinin TDK doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı? Hiçbir birleşik sözcük mü?

HİÇBİR NASIL YAZILIR?

Türkçe'de yazımı konusunda en fazla hata yapılan kelimelerden birisidir. Türk Dil Kurumu'nun sıkça yapılan yanlışlar köşesinde de yer almaktadır. Hiçbir kelimesinin doğru yazılışı konusunda kararsız kalanlar ayrıntılı bilgilere aşağıdan ulaşabilirler.

HİÇBİR BİRLEŞİK SÖZCÜK MÜ?

Hiçbir kelimesi birleşik bir kelimedir. Türk Dil Kurumu'na bakıldığında bu Kelimenin doğru yazılışı 'Hiçbir' biçiminde yer almaktadır. Yani bu kelime bitişik olarak doğru şekilde yazılır.

Türkiye'de çok sık yanlış yazımı gerçekleştirilen kelimelerden biri olarak hiçbir şey geliyor. Türk dil kurumu açısından bu Kelimenin doğru yazılışı ‘hiçbir şey’ şeklinde geçmektedir.

Hiçbir şey TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

TDK’ya göre bu Kelimenin doğru yazımı ‘hiçbir şey’ olarak öne çıkıyor. Genelde hiç ile beraber bir kelimeleri başka bir manaya kattığı için bitişik kullanılır. Ancak ‘şey’ sözcüğü hususi mana katmadığından dolayı ayrı olarak ele alınır.

Hiçbir şey (Doğru)

Hiçbirşey (Yanlış)

Hiç bir şey (Yanlış)

Hiçbir Cümle İçinde Örnekler

Hiçbir şey istemedim. Doğru

Hiçbir karşılaşma tesadüf değildir. Doğru

Hiç bir zaman burada değildin. Yanlış

Birçok ayrı mı yazılır, bitişik mi yazılır?

Pekçok nasıl yazılır TDK? Pekçok mu, pek çok mu?