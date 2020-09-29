Pekçok nasıl yazılır TDK? Pekçok mu, pek çok mu?

29 Eylül 2020 Salı 14:13 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 14:13

Pekçok ayrı mı yazılır, birleşik mi TDK? Zaman zaman vatandaşların aklına takılan kelime olan Pekçok (pek çok) nasıl yazılır TDK? sorusu yine gündeme geldi. Türk Dil Kurumu'na göre iki kelime de anlamını yitirip başka bir ismin yerine kullanılırsa sözcük bitişik yazılır. Birleşme esnasında kelimelerden hiçbiri anlam değişikliğine uğramamışsa bu sözcükler ayrı yazılır. İşte Pekçok (pek çok) kelimesinin TDK'ya göre doğru yazım şekli.

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘pek çok’tur. Birçok mu, Bir çok mu? İşte TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar

PEKÇOK NASIL YAZILIR?

Türkçe'de yazımı konusunda en fazla hata yapılan kelimelerden birisidir. Türk Dil Kurumu'nun sıkça yapılan yanlışlar köşesinde de yer almaktadır. Pek çok doğru yazılışı konusunda kararsız kalanlar ayrıntılı bilgilere aşağıdan ulaşabilirler.

PEKÇOK MU, PEK ÇOK MU?

Türk Dil Kurumu'ndan alınan bilgilere göre pek çok ayrı olarak yazılmalıdır. Bu kelimeyi birleşik olarak kullanan ve hata yapan bir çok kişi bulunmaktadır.

Günümüzün temel problemleri arasında yer alan yazım hataları bilgi kirliliğini de beraberinde getirmektedir. Hatalı olarak yazılan kelimeler arasında pek çok sözcüğü de yer almaktadır. Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinde yer alan çevrimiçi sözlükte pek çok nasıl yazılır sorusunun cevabı sıkça sorgulanır. Pek çok TDK doğru yazılışını merak edenler ve hata yapmak istemeyenler doğru yerdeler. Peki, Pek çok TDK doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı yazılır?



Doğru Yazımı Hatalı Yazımı

Pek Çok Pekçok

Pek Çok Cümle İçinde Örnekler

Pek çok kez hata yapsa da aklı başına geldi. Doğru

Bugün pekçok yoruldum. Akşam ki maça gitmeyeceğim. Yanlış

Pek çok insan hakkında yanlış düşünse bile ben iyi birisi olduğunu biliyorum. Doğru

Birçok ayrı mı yazılır, bitişik mi yazılır?

Herşey birleşik mi yazılır, ayrı mı yazılır? Her şey (Herşey) nasıl yazılır TDK?

Yıl dönümü (yıldönümü) nasıl yazılır TDK?