Her yıl 4 bin kişiyi ‘evde' kaybediyoruz

IHA 15 Haziran 2020 Pazartesi 09:51 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 09:51

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Öğretim Görevlisi Serkan Bolat, korona virüs nedeniyle evde geçirilen sürenin arttığını vurgulayarak, basit önlemlerle ev kazaların önüne geçmenin mümkün olduğunu ifade etti. Bolat, “Ev kazaları; evin içerisinde, bahçesinde ya da çevresinde gerçekleşerek zarar veya yaralanmaya yol açan beklenmedik olaylar olarak tanımlanıyor. 2018 yılında ABD’de yapılan bir araştırmaya göre son 10 yılda, ev ve çevresinde gerçekleşen ölüm oranlarında yüzde 62’lik artış olduğu belirlendi. Bu ölümlerin yarısı, zehirlenme nedeniyle gerçekleşti. Düşmeye bağlı ölümler ise, toplam rakamın yüzde 29’unu oluşturuyor. 15-64 yaş aralığındaki yetişkinlerin en önemli ölüm nedeni ise zehirlenme. Düşmeye bağlı ölümler ise, en fazla 65 yaş ve üstü yetişkinler arasında görülüyor. Ülkemizde, her yıl yaklaşık 6 milyona yakın kişi, ev kazasına uğruyor. Bu kazalarda, 3-4 bin arasında kişi yaşamını yitiriyor. Bu sayı, bazı yıllar daha da artabiliyor. En sık görülen ev kazaları arasında; düşmeler, boğulmalar, zehirlenmeler, elektrik çarpmaları, yanıklar ve kesiklere bağlı yaralanmalar yer alıyor. Evde en tehlikeli yerler ise mutfak, banyo ve bahçeler” diye konuştu.

İŞTE ÖNERİLER



Bolat, ev kazalarına karşı şu önerilerde bulundu:

"Kaygan zeminler için tedbirler alınmalı. Kaymaz halı ve kilimler tercih edilmeli. Banyo ve mutfaklarda ıslak zeminler çok tehlikeli. Özellikle banyolarda kaydırmaz ve havlu dokulu paspaslar kullanılmalı. Kaza olma ihtimaline karşı banyo kapıları kilitlenmemeli. Temizlik malzemeleri çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurulmalı. Çocukların yutabileceği düğme, metal para gibi nesneler ortada bırakılmamalı. Sıcak içecekler, çaydanlık gibi araçlar ile kibrit, çakmak, benzin gibi yanıcı ve tehlikeli maddeler, çocukların ulaşabileceği yerlerde tutulmalı. Yürüme yolu üzerindeki küçük sehpa, aksesuar gibi eşyalar kaldırılmalı. Elektrikli aletler ıslak zeminde çalıştırılmamalı. Kullanılmadığı zamanlarda, elektrikli aletlerin fişleri prizden çıkarılmalı. Açık elektrik kablosu bırakılmamalı ve priz kapakları kullanılmalı. Evde bulunan tüm ilaçlar, ecza dolabında ve çocukların kolayca erişemeyeceği bir yerde bulunmalı. Merdivenler ve koridorlar iyi aydınlatılmalı. Pencereler çocukların düşmelerini önleyecek şekilde olmalı. Kaçak durumunda olası can kayıplarını önlemek için doğal gaz menfezleri kapatılmamalı. Bahçede bulunan havuzların üstleri kapatılmalı."