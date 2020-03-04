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Meclis'te CHP'den provokasyon... AK Parti: Hesabı sorulacak!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 'Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımıza karşı hakaretler sarf eden CHP'nin Grup Başkanvekili eğer akli melekelerini yitirmemiş ise açık bir ihanet içerisindedir. Hukuk önünde hesabı sorulacaktır' ifadesini kullandı. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlattı.

AA & DHA04 Mart 2020 Çarşamba 17:30 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 17:48

Kurtulmuş, Twitter hesabından CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un açıklamalarına ilişkin şu paylaşımda bulundu:

"Ülkemizin tam manasıyla varoluş mücadelesi verdiği bu günlerde seçilmiş Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımıza karşı hakaretler sarf eden CHP'nin Grup Başkanvekili eğer akli melekelerini yitirmemiş ise açık bir ihanet içerisindedir. Hukuk önünde hesabı sorulacaktır."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Milletvekili Engin Özkoç hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, başsavcılığın olağan internet taramasında, 27'nci dönem milletvekili Engin Özkoç'un Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımda bulunduğu belirtilerek, "Paylaşımın video eklentisinde adı geçen milletvekilinin TBMM'de yaptığı basın açıklamasını yayımladığı tespit edilmiş olmakla, paylaşım ve konuşma içeriğinin 5237 sayılı TCK'nın 299'uncu maddesinde düzenlenen 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçu kapsamında kaldığı değerlendirilerek, 27'nci dönem milletvekili Engin Özkoç hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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