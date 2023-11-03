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Güncel

Hesabı yaptı! Kılıçdaroğlu'ndan gizli Özel'cilere tasfiye

CHP'de kurultay yarın yapılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun PM listesi hazırlamayı pazar gününe sarkıtarak, delegesini kontrol eden ve fire vermeyen isimleri yönetime alma hesabı yaptığı öğrenildi. Öte yandan Kılıçdaroğlu gizli 'Özgür Özel'ciler için de planını hazırladı.

Yeni Şafak3 Kasım 2023 Cuma 08:54 - Güncelleme:
Hesabı yaptı! Kılıçdaroğlu'ndan gizli Özel'cilere tasfiye
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CHP'de yarın başlayacak kurultayın heyecanı yaşanırken, genel merkezin son dakika hamleleri devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun PM listesi hazırlamayı pazar gününe sarkıtarak, delegesini kontrol eden ve fire vermeyen isimleri yönetime alma hesabı yaptığı belirtiliyor.

CHP'de kurultayın ilk gününde yeniden seçilmeyi bekleyen Kemal Kılıçdaroğlu, partide gözlerin çevrildiği Parti Meclisi listesi için aceleci davranmıyor. PM listesini pazar gününe sarkıtmayı planladığı öğrenilen Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun listeye girmek isteyenlerin kongre performansını dikkate alacağı ileri sürüdü. Yeni Şafak'ın haberine göre, Delegesini kontrol eden ve fire vermeyen isimlerin PM listesi için bu nedenle avantajlı olacağı belirtiliyor. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'nun liste yapmakta genel başkan seçimi tamamlanana kadar aceleci olmayacağı ve son dakikaya bırakacağı ileri sürülüyor.

GİZLİ ÖZEL'CİLERE TASFİYE

Bu hamle ile delegelerin seçim öncesinde genel başkan adayı Grup Başkanı Özgür Özel'e kaymasının da önleneceği belirtiliyor. CHP'deki kritik dengeler nedeniyle ise birçok isim taraf belli etmemeye özen gösteriyor. Ancak safını seçenlerin desteğine de taraflar arasında şüphe ile yaklaşılıyor. Genel merkezci gibi davranan isimlerin bazılarının aslında değişimci olduğu kaydediliyor. Kılıçdaroğlu'nun kongreye kadar bu isimlere olumsuz yaklaşmayacağı, kongrede yeniden kazanması durumunda yavaş yavaş tasfiye etmesi bekleniyor.

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