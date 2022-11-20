Hesap zamanı... Türkiye düğmeye bastı! Savaş uçakları terör inlerini vurmaya başladı

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" paylaşımı yapıldı.

Paylaşımda, bir Türk savaş uçağının pistten kalkış anına ilişkin fotoğrafa da yer verildi.

"SÜLEYMANİYE, KANDİL VE SİNCAR VURULUYOR"

CNN Türk muhabiri Ahmet Türkeş, harekatın detaylarını canlı yayında anlattı.

Türkeş, "Geniş kapsamlı bir hava harekatının gerçekleştirildiği yönünde ilk bilgiler geliyor" diyerek şunları söyledi: Hangi unsurların katıldığıyla ilgili net bilgiler ortaya çıkacaktır. Türkiye'de 2 terör saldırısı olmuştu. Gözler Suriye'ye çevrilmişti. Son günlerde MSB dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı. İstiklal Caddesi'nde hayatını kaybeden 6 vatandaşın fotoğrafını paylaşmıştı. İlk bilgilere göre Süleymaniye, Kandil, Sincar'ın vurulduğu bildirildi. Bugüne kadar 4 Operasyon gerçekleştirilmişti. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatı. Derinlikler iki ülkede de ayrı olacaktır. Suriye'nin Kuzeyinde operasyon bölgelerine yakın bölgelerin vurulduğu bilgisi geliyor.

"NE GEREKİYORSA ONU YAPMAKTA KARARLI OLDUĞUMUZU TÜM DÜNYANIN BİLMESİ LAZIM"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'daki G20 Liderler Zirvesi'nin son gününde düzenlediği basın toplantısında İstanbul'daki terör saldırısının ardından sınır ötesi bir operasyonun gündeme gelip gelmediğiyle ilgili soruya şöyle cevap vermişti:

"Şu anda sorgulamalar, soruşturmalar devam ediyor. Bu sorgulamalar neticesinde nereye uzanıyor, bunların araştırılması yapılıyor. Bu araştırma neticesinde de ne gerekiyorsa onu yapmakta kararlı olduğumuzu tüm dünyanın bilmesi lazım."