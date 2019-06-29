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Heybeliada'da yangın

Heybeliada'da yangın çıktı. Ormanlık alanda çıktığı belirtilen yangına itfaiye müdahale ediyor.

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Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Heybeliada'nın güneybatı kısmında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Heybeliada İftaiye ekipleri sevk edildi. Takviye için Maltepe ve Kartal'dan da itfaiye ekibi istendi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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