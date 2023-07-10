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Güncel

Heyelan nedeniyle kapatılan Anadolu Otoyolu'nda çalışmalar başlatıldı

Bolu'da sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapatılan Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde çalışmalar yürütülüyor.

AA10 Temmuz 2023 Pazartesi 09:16 - Güncelleme:
Heyelan nedeniyle kapatılan Anadolu Otoyolu'nda çalışmalar başlatıldı
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Kentte önceki gün etkisini göstermeye başlayan kuvvetli yağışın ardından dün Bolu Dağı Tüneli çıkışında yaşanan toprak kayması sonucu kapanan yolu açma çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla başlatıldı.

Bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri, heyelanın ardından yolu kaplayan toprak ve ağaç parçalarını iş makineleriyle kaldırıyor.

Bu arada Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirilen sürücüler nedeniyle güzergahta yoğunluk yaşanıyor.

Yağışın zaman zaman etkisini gösterdiği bölgede, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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