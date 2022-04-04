Heyelan sebebiyle kapanan Bolu-Mengen yolu tek şeritten açıldı

Bolu'da karların erimesi ve kuvvetli rüzgar sebebiyle kenti Zonguldak ve Bartın'a bağlayan Bolu-Mengen Karayolu'nda geçtiğimiz hafta sonu heyelan meydana geldi. Heyelanın ardından ihbar üzerine karayolları ekipleri yola dökülen toprağı kaldırmak için iş makineleriyle çalışma başlattı. Can ve mal kaybının yaşanmadığı heyelan sonrasında, bölgede ulaşım Gökçesu beldesinde bulunan alternatif yoldan sağlandı. Ekiplerin yolda bulunan toprağı kaldırması sonrasında yol tek şeritten çift yönlü olarak yeniden trafiğe açıldı. Heyelanın yaşandığı güzergahın ise heyelan tehlikesinin ortadan kalkmasıyla birlikte yeniden açılması planlanıyor.