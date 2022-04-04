İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Nisan 2022 Pazartesi / 3 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7169
  • EURO
    16,2448
  • ALTIN
    913.113
  • BIST100
    2279.16
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Heyelan sebebiyle kapanan Bolu-Mengen yolu tek şeritten açıldı
Güncel

Heyelan sebebiyle kapanan Bolu-Mengen yolu tek şeritten açıldı

Bolu'da karların hızlı erimesiyle birlikte meydana gelen heyelanda kapanan Bolu-Mengen Karayolu tek şeritten çift yönlü olarak trafiğe açıldı.

IHA4 Nisan 2022 Pazartesi 10:30 - Güncelleme: 4 Nisan 2022 Pazartesi 10:32
ABONE OL

Bolu'da karların erimesi ve kuvvetli rüzgar sebebiyle kenti Zonguldak ve Bartın'a bağlayan Bolu-Mengen Karayolu'nda geçtiğimiz hafta sonu heyelan meydana geldi. Heyelanın ardından ihbar üzerine karayolları ekipleri yola dökülen toprağı kaldırmak için iş makineleriyle çalışma başlattı. Can ve mal kaybının yaşanmadığı heyelan sonrasında, bölgede ulaşım Gökçesu beldesinde bulunan alternatif yoldan sağlandı. Ekiplerin yolda bulunan toprağı kaldırması sonrasında yol tek şeritten çift yönlü olarak yeniden trafiğe açıldı. Heyelanın yaşandığı güzergahın ise heyelan tehlikesinin ortadan kalkmasıyla birlikte yeniden açılması planlanıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.