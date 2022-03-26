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Heyelan sonucu kopan kaya 4 can aldı

Trabzon'da Vakfıkebir- Tonya karayolunda, meydana gelen heyelanda kopan kayaların üzerine düştüğü kamyonetteki 4 kişi, hayatını kaybetti.

DHA26 Mart 2022 Cumartesi 19:26 - Güncelleme: 26 Mart 2022 Cumartesi 19:26
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Olay, akşam saatlerinde Tonya- Vakfıkebir karayolu Karaağaçlı Mahallesi, Saatli mevkisinde meydana geldi.

Vakfıkebir'den Tonya'ya gitmekte olan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 60 KF 334 plakalı kamyonetin üzerine, meydana gelen heyelan sonucu yamaçtan kopan kaya düştü.

Heyelan sonucu kayalarla dolan karayolu ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerce yapılan incelemede kamyonetteki 2'si kadın 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler bölgedeki çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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