İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Nisan 2026 Çarşamba / 6 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,9252
  • EURO
    52,7826
  • ALTIN
    6864.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Heyelan tehlikesi 5 binayı boşalttı: Bölgede çalışmalar sürüyor
Güncel

Heyelan tehlikesi 5 binayı boşalttı: Bölgede çalışmalar sürüyor

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde heyelan nedeniyle 5 binanın boşaltıldığı bölgede çalışma yürütülüyor.

AA22 Nisan 2026 Çarşamba 13:12
ABONE OL

Tokat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Kurtuluş Mahallesi Kırandağı bölgesinde meydana gelen heyelanın ardından çalışma başlattı.

Heyelan bölgesinde çok sayıda çam ağacının devrildiği, arazide çatlakların oluştuğu görüldü. Güvenlik önlemi alınan bölge, araç trafiğine kapatıldı.

Reşadiye Belediye Başkanı Ergül Ünal, AA muhabirine, ilçelerinde dün heyelan yaşanması üzerine AFAD, Kaymakamlık ve Belediye olarak çalışma yaptıklarını söyledi.

Kırandağı mevkisinde toprağın suya doymasının heyelana zemin hazırladığını belirten Ünal, "Toprak, taş ve kaya parçalarının düşmesine ortam oluşmuş. Heyelanı gözümüzle gördük, AFAD ekipleriyle etkilenecek ailelerimizi tahliye ettik. AFAD, Kaymakamlık ve Belediye olarak çalışmalarımız sürüyor. Cuma günü keşif çalışması yapılacak. Önümüzdeki hafta da önleme çalışmalarına geçeceğiz." dedi.

Yaşadıkları apartman boşaltılan Ahmet Öztürk ise geceyi oğlunun evinde geçirdiğini dile getirerek, gerekli çalışmanın yapılmasını beklediklerini kaydetti.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.