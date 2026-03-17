İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mart 2026 Salı / 29 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,2083
  • EURO
    51,0396
  • ALTIN
    7126.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Heyetler belirlendi: MHP'nin bayramlaşma programı belli oldu
Güncel

Heyetler belirlendi: MHP'nin bayramlaşma programı belli oldu

MHP Genel Merkezi'nde Ramazan Bayramı'nın ikinci günü gerçekleşecek bayramlaşma programında altı siyasi parti karşılıklı ziyaretlerle bir araya gelecek. Zühal Topcu başkanlığındaki heyet partileri kabul ederken, Sadir Durmaz liderliğindeki heyet ise diğer partilere ziyarette bulunacak.

17 Mart 2026 Salı 17:10
Heyetler belirlendi: MHP'nin bayramlaşma programı belli oldu
ABONE OL

MHP, Ramazan Bayramı için siyasi partilerle karşılıklı bayramlaşma programının detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Bayramın ikinci gününe yoğun bir diplomatik trafik damga vuracak. Altı farklı siyasi partiyle gerçekleşecek bayramlaşmada hem kabul hem de ziyaret heyetleri belirlendi.

MHP'DE TOPCU-DURMAZ İKİLİSİ BAYRAMLAŞMA HEYETLERİNE BAŞKANLIK EDECEK

MHP'de Ramazan Bayramı bayramlaşma programı belli oldu.

Bayramın ikinci gününde siyasi partileri, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü, MYK Üyesi Turan Şahin ve MHP Genel Başkan Başdanışmanı MYK Üyesi Özgür Bayraktar'dan oluşan heyet kabul edecek.

Partilerle bayramlaşma heyetinde ise Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Başkan Başdanışmanı MYK Üyesi Esma Özdaşlı ve MYK Üyesi Şahin Kartal yer alacak.

DSP SABAH 09.00'DA KAPIYI ÇALACAK, DEM PARTİ VE AK PARTİ SIRADA

MHP'de ilk bayramlaşma saat 09.00'da DSP heyetinin kabulüyle başlayacak. MHP'yi, 09.25'te DEM Parti heyeti, 09.50'de AK Parti heyeti ziyaret edecek.

Bayramlaşma programı, Saadet Partisi, DEVA Partisi, CHP ve Gelecek Partisi ile devam edecek.

MHP heyetinin aynı saatlerde bu partilere bayramlaşma ziyaretinde bulunacağı bildirildi.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.