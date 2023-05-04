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Hıdırellez dilekleri ne zaman yapılır? Hıdırellez kağıda dilek yazma ritüeli nasıl yapılır?

Hıdırellez dilekleri ne zaman yapılır? sorusunun cevabı, Hıdırellez Bayramı'nda dilek yazma ritüelini uygulamak isteyenler tarafından merak ediliyor. Hıdırellez'de, Bereketi ve bolluğu simgeleyen Hızır aleyhisselamın ve İlyas (a.s) dokunduğu yerlere ve eşyalara feyiz, bereket vereceğine inanılır. Hıdırellez, her yıl Mayıs ayının 5'ini 6'sına bağlayan akşam kutlanır. Peki Hıdırellez dilekleri ne zaman yapılır? Hıdırellez kağıda dilek yazma ritüeli nasıl yapılır? İşte detaylar...

4 Mayıs 2023 Perşembe 17:43 - Güncelleme:
Hıdırellez dilekleri ne zaman yapılır? Hıdırellez kağıda dilek yazma ritüeli nasıl yapılır?
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Hıdırellez'de kağıda dilek yazma ritüeli geçmişten bu yana süregelen bir gelenektir. Hıdırellez, çeşitli coğrafyalarda kutlanmaktadır. Yaz mevsiminin gelişini müjdeleyen Hıdırellez gelenekleri arasında en yaygın olanı kağıda dilek yazmak ve gül ağacı altına gömmektir. Peki Hıdırellez kağıda dilek yazma ritüeli nasıl yapılır? Hıdırellez dilekleri ne zaman yapılır? İşte Hıdırellez'de gül ağacının altına dilek gömmekle ilgili merak edilenler.

HIDIRELLEZ KAĞIDA DİLEK YAZMA RİTÜELİ NASIL YAPILIR?

Yüzyıllardır kutlanan Hıdırellez Bayramı, birçok ülkede gelenek haline gelmiştir. Hıdırellez'de hamur ve gül ağacına dilek asmak gibi birçok ritüel vardır. Yaz mevsiminin gelişini müjdeleyen Hıdırellez gelenekleri arasında en yaygın olanı gül ağacı altına dilek dilemektir.

Hıdırellez dilekleri bir kağıda yazılıp asılabileceği gibi şekil olarak da gül ağacının altına çizilebilir. Ev isteyen ev resmi, araba isteyen araba resmi, çocuk isteyen çocuk resmi çizebilir. Hıdırellez sabahı da ilk iş gül ağacının dibine gidilir ve o notlar alınıp suya bırakılır.

Mayıs'ın 5'ini 6'sına bağlayan akşam ezanı ile gül dallarına paralar asılır (Eskiden kese içine para dikilip gül dibine gömülürmüş) ya da açık cüzdan bırakılır. Böylelikle bolluk ve berekete ulaşmak, varlıklı bir kişi olmak hayal edilir.

Asılan paralar ya da cüzdanlar 6 Mayıs sabah erkenden geri toplanır. Para cüzdana konulur ve yıl boyunca o para harcanmaz. Hıdırellez parasının kişiye o yıl boyunca darlık ve parasızlık yüzü göstermeyeceğine inanılır.

HIDIRELLEZ DİLEKLERİ NE ZAMAN YAPILIR?

Hıdırellez Bayramı Mayıs'ın 5'ini 6'sına bağlayan gece kağıda dilek yazılarak gül ağacının altına gömülür. Gül ağacında dilek tutarken yapmanız gerekenlere ek olarak bir de duasını okumanız gerekir. Hıdırellez dilek duası dilekler gül ağacına asıldıktan sonra yapılır.

Hıdırellez günü 6 Mayıs sabahı ilk iş yapılması gerekenlerin başında gül ağacının dibine gitmek vardır. Akşamında konulan para alınıp cüzdana yerleştirilir, yazılan dilek kağıtları da alıp suya atılır. Suya atılmasının sebebi kağıt ne kadar hızlı yok olursa dileğin o kadar hızlı gerçekleşeceğine inanılmasıdır. 6 Mayıs'ta dilekler gül ağacının altından alınır.

HIDIRELLEZ BEREKET DUASI

Hıdırellez dileklerini gül ağacının dalına bağlarken bu duayı okumanız gerekiyor;

"Allahümme Rabbühü Ya Halkalhalas Muhammedin Resulullah Yetiş imdadıma Ya HIZIR YA İLYAS"

Bu dua 40 defa okunuyor. 5 Mayıs günü 39 defa okunuyor. 6 Mayıs günü 1 defa okunup 40'a tamamlanıyor. İçinizden geldiği gibi Allah'a dua edersiniz. Allah'tan dileklerinizi ve bu senenin hayırlı olması, bol rızklı olması ve diğer isteklerinizi bildirirsiniz.

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