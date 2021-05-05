05 Mayıs 2021 Çarşamba 16:01 - Güncelleme: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 16:01

Hıdırellez gül ağacı dileği nasıl yapılır? sorusu, Hıdırellez Bayramı'nda dilek ritüellerini gerçekleştirmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Hıdırellez'de gül ağacının altına dilek gömmek, batıl bir inanç olsa da bir gelenek haline süregelmiş bir ritüeldir ve birçok kişi tarafından ugulanmaktadır. Peki Hıdırellez gül ağacı dileği nasıl yapılır? Hıdırellez hangi gün dilek tutulur?

HIDIRELLEZ'DE HANGİ GÜN DİLEK TUTULUR?

Bahar mevsiminin müjdeleyicisi olan Hıdırellez gelenekleri arasında en yaygın olanı gül ağacı dilediğdir. Bu gelenek Hıdırellez akşamında yani 5 Mayıs 2021 akşam ezan vakti gerçekleştirilir.

Hıdırellez akşamında bir diğer dilek dileme biçimi de gül ağacına para asmak veya dibine para gömmektir. Asılan paralar ve dilekler 6 Mayıs 2021 sabahı erkenden geri toplanır. Para cüzdana konulur ve yıl boyunca o para harcanmaz. Hıdırellez parası kişiye o yıl boyunca darlık ve parasızlık yüzü göstermez.

HIDIRELLEZ'DE GÜL AĞACI DİLEĞİ NASIL YAPILIR?

5 Mayıs akşamı ezanı vakti Hıdırellez'de gül ağacında dilek dileme zamanıdır. Gül ağacı dibine bir beze sarılı veya kese içine para gömülür. Bu para ertesi gün alınır ve cüzdanda taşındığında bereketin eksik olmayacağına inanılır.

Dilekler bir kağıda yazılıp asılabileceği gibi şekil olarak da gül ağacının altına çizilebilir. Ev isteyen ev resmi, araba isteyen araba resmi, çocuk isteyen çocuk resmi çizebilir. Hıdırellez sabahı da ilk iş gül ağacının dibine gidilir ve o notlar alınıp suya bırakılır.

HIDIRELLEZ GECESİ NELER YAPILIR?

Bereketi ve bolluğu simgeleyen Hızır aleyhisselamın dokunduğu yerlere ve eşyalara feyiz, bereket vereceğine inanılır. Bu nedenle yiyecek kaplarının, ambarların ve para keselerinin ağızları açık bırakılır.

HIDIRELLEZ BEREKET DUASI

Hıdırellez dileklerini gül ağacının dalına bağlarken bu duayı okumanız gerekiyor;

-"Allahümme Rabbühü Ya Halkalhalas Muhammedin Resulullah Yetiş imdadıma Ya HIZIR YA İLYAS"

Bu dua 40 defa okunuyor. 5 Mayıs günü 39 defa okunuyor. 6 Mayıs günü 1 defa okunup 40'a tamamlanıyor. İçinizden geldiği gibi Allah'a dua edersiniz. Allah'tan dileklerinizi ve bu senenin hayırlı olması, bol rızklı olması ve diğer isteklerinizi bildirirsiniz.

HIDIRELLEZ HİKAYESİ NEDİR?

Hızır aleyhisselam ile İlyas Peygamber, hükümdarın ordusundaki iki askerdir. Hükümdar bir gün ordusuyla birlikte ölümsüzlük suyunu (Ab-u Hayat) aramaya çıkar. Yolculukta, Hızır aleyhisselam ve İlyas Peygamber diğer askerlerden ayrılırlar. Bir su başında durup, yemek için kurutulmuş balık çıkarırlar. Tam bu esnada deniz suyu balığa sıçrar, balık canlanır ve suya atlar. Böylece Hızır aleyhisselam ve İlyas Peygamber ölümsüzlük suyunu bulmuş olurlar. Bu sırada bir melek gelir.

Hızır aleyhisselam ve İlyas Peygamber'in kıyamete kadar yaşayacaklarını, fakat Hızır aleyhisselamın karada, İlyas Peygamber'in denizde ihtiyacı olanlara yardım edeceklerini bildirir.