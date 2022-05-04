Hıdırellez ne zaman, hangi gün? sorusunun yanıtı, Mayıs ayının gelmesiyle birlikte merak ediliyor. Hıdırellez, kışın biterek yazın başladığı bir zamanda kutlanan mevsimsel bir bayramdır. Türk kültür coğrafyasında Hızır'la İlyas'ın buluştuğu gün olarak kabul edilen bu gelenek, günümüzde de yaşatılmaya devam ediyor. Peki Hıdırellez'de neler yapılır? İşte 2022 Hıdırellez tarihi ve ritüelleri

HIDIRELLEZ NE ZAMAN?

Türkiye'de Hıdrellez Bayramı 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanır.

Anadolu'da "Baharın habercisi" olarak kabul edilen, Hızır ve İlyas peygamberlerin her yıl buluştuklarına inanılan "Hıdırellez", yurdun birçok yerinde farklı ve bir o kadar da ilginç gelenek ve inanışlarla kutlanıyor.

Hızır ve Hıdırellezin kökeni hakkında çeşitli fikirler ortaya atılmıştır. Bunlardan bazıları Hıdırellezin Orta Asya, Ortadoğu ile Anadolu kültürlerine ait olduğu; bazıları ise İslamiyet öncesi Orta Asya Türk kültür ve inançlarına ait olduğu yolundadır.

HIDIRELLEZ'DE NELER YAPILIR?

Hıdırellez, Orta Asya, Ortadoğu ve Anadolu'da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir.

Hıdırellez nedeniyle ülkenin dört bir yanında ateşler yakılır, dilek tutularak bunun üzerinden atlanır.

Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır.

Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan bu günde eğlence, şenlikler ve ateş yakıp üzerinden atlama gibi etkinlikler yapılır. Bereket getireceğine inanıldığı için gül ağacının dibine para da gömülür.

HIDIRELLEZ NİYETİ

Evime, mutfağıma, gelirime İlyas Peygamberin duası, tıkanmıi, yavaşlamış durmuş işlerime Hızır'ın eli değsin...

Bedenime, sağlığıma buluşmalarının gücü aksın. Hayatıma neşe, keyif, huzur ve bereketin hayırlısı gelsin...