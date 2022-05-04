Hıdırellez'de gül ağacına nasıl dilek dilenir? sorusu, Hıdırellez Bayramı'nda dilek ritüellerini gerçekleştirmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Hıdırellez Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da çoşku ile kutlanır. Hıdırellez'de gül ağacının altına dilek gömmek, geçmişten bu yana süregelen bir gelenektir. Peki Hıdırellez gül ağacı ritüeli nedir? Hıdırellez para ritüeli nasıl yapılır? İşte konuyla ilgili merak edilenler...

HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ NELERDİR?

Yüzyıllardır kutlanan bu bayram, birçok ülkede gelenek haline gelmiştir. Hıdırellez'de hamur ve gül ağacına dilek asmak gibi birçok ritüel vardır. Yaz mevsiminin gelişini müjdeleyen Hıdırellez gelenekleri arasında en yaygın olanı gül ağacı altına dilek dilemektir. Peki Hıdırellez gül ağacı dileği nasıl yapılır? İşte Hıdırellez dilek ritüeli ve duası

HIDIRELLEZ'DE GÜL AĞACINA NASIL DİLEK DİLENİR?

Mayıs'ın 5'ini 6'sına bağlayan akşam ezanı ile gül dallarına paralar asılır (Eskiden kese içine para dikilip gül dibine gömülürmüş) ya da açık cüzdan bırakılır. Böylelikle bolluk ve berekete ulaşmak, varlıklı bir kişi olmak hayal edilir.

Asılan paralar ya da cüzdanlar 6 Mayıs sabah erkenden geri toplanır. Para cüzdana konulur ve yıl boyunca o para harcanmaz. Hıdırellez parasının kişiye o yıl boyunca darlık ve parasızlık yüzü göstermeyeceğine inanılır.

HIDIRELLEZ'DE GÜL AĞACI DİLEĞİ NASIL YAPILIR?

5 Mayıs akşamı ezanı vakti Hıdırellez'de gül ağacında dilek dileme zamanıdır. Gül ağacı dibine bir beze sarılı veya kese içine para gömülür. Bu para ertesi gün alınır ve cüzdanda taşındığında bereketin eksik olmayacağına inanılır.

Dilekler bir kağıda yazılıp asılabileceği gibi şekil olarak da gül ağacının altına çizilebilir. Ev isteyen ev resmi, araba isteyen araba resmi, çocuk isteyen çocuk resmi çizebilir. Hıdırellez sabahı da ilk iş gül ağacının dibine gidilir ve o notlar alınıp suya bırakılır.

DİLEK DUASI NE ZAMAN YAPILIR?

Hıdırellez akşamı gül ağacında dilek tutarken yapmanız gerekenlere ek olarak bir de duasını okumanız gerekir. Hıdırellez dilek duası dilekler gül ağacına asıldıktan sonra yapılır.

HIDIRELLEZ BEREKET DUASI

Hıdırellez dileklerini gül ağacının dalına bağlarken bu duayı okumanız gerekiyor;

-"Allahümme Rabbühü Ya Halkalhalas Muhammedin Resulullah Yetiş imdadıma Ya HIZIR YA İLYAS"

Bu dua 40 defa okunuyor. 5 Mayıs günü 39 defa okunuyor. 6 Mayıs günü 1 defa okunup 40'a tamamlanıyor. İçinizden geldiği gibi Allah'a dua edersiniz. Allah'tan dileklerinizi ve bu senenin hayırlı olması, bol rızklı olması ve diğer isteklerinizi bildirirsiniz.

HIDIRELLEZ HİKAYESİ NEDİR?

Hızır aleyhisselam ile İlyas Peygamber, hükümdarın ordusundaki iki askerdir. Hükümdar bir gün ordusuyla birlikte ölümsüzlük suyunu (Ab-u Hayat) aramaya çıkar. Yolculukta, Hızır aleyhisselam ve İlyas Peygamber diğer askerlerden ayrılırlar. Bir su başında durup, yemek için kurutulmuş balık çıkarırlar. Tam bu esnada deniz suyu balığa sıçrar, balık canlanır ve suya atlar. Böylece Hızır aleyhisselam ve İlyas Peygamber ölümsüzlük suyunu bulmuş olurlar. Bu sırada bir melek gelir.

Hızır aleyhisselam ve İlyas Peygamber'in kıyamete kadar yaşayacaklarını, fakat Hızır aleyhisselamın karada, İlyas Peygamber'in denizde ihtiyacı olanlara yardım edeceklerini bildirir.