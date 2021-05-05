05 Mayıs 2021 Çarşamba 16:00 - Güncelleme: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 16:00

Hıdırellez resimli kutlama mesajları,bu sene de sosyal medyada paylaşılıyor. Hıdırellez'de, Bereketi ve bolluğu simgeleyen Hızır aleyhisselamın ve İlyas (a.s) dokunduğu yerlere ve eşyalara feyiz, bereket vereceğine inanılır. İşte Whatsapp'ta veya sosyal medya hesaplarından paylaşabileceğiniz Hıdırellez resimli kutlama mesajları2021, En güzel hıdırellez mesajları, hıdırellez ile ilgili güzel sözler...

HIDIRELLEZ KUTLAMA MESAJLARI 2021

Umudun, barışın ve baharın adıdır Hıdırellez. Yeniden doğuşun müjdecisidir.

Tüm umutlarımızın gerçekleşmesi dileğiyle, Hıdırellez Bayramınızı kutlarım.

"Aklınıza gelen güzel şeyleri dillendirin.

Bakarsınız yol olur, niyet olur, hâllolur... "

Yaz dileğini tahtaya, bu hafta kabul olmazsa olur haftaya. Hıdırellez Bayramınız kutlu olsun.

Hıdırellez yağmurlarının damlaları altın olur. Bu damlalardan nasiplenmenizi dilerim. Hıdırellez gününüz kutlu olsun.

Hıdırellez'e kadar bir tutam, hıdırellez den sonra tutam tutam. Kul sıkışmayınca Hızır yetişmez.

"Tuttuğun dilek gerçek olsun, hanenize mutluluk dolsun. Hıdırelleziniz kutlu olsun."

"Hıdırellez'de dilekler tutulur, gül ağacına bağlanır; sizin de kısmetiniz bağlanmasın, bereketiniz bol olsun."

HIDIRELLEZ İLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLER

"Bayramlar coşkunun, sevinç ve mutluluğun zirveye çıktığı, dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştiği özel günlerdir. Tarihimizde dostluğa, kardeşliğe hizmet eden ve doğa sevgisini temsil eden Hıdırellez bayramınızı kutluyor, bolluk, bereket ve sağlıklı günler diliyorum."

"Bahar geldi yaz geldi Hıdırellez zamanı geldi. Hızır (as) dileklerinizi kabul etsin, Hıdırellez bayramanız kutlu olsun."

Dileğinizi bağladığınız gül gibi yüzünüz gülsün. Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.

Havalar gibi yüreğinizde hep sıcacık olsun. Hıdırellez'de dilekleriniz kabul olsun.

Hıdırellez yağmularının damlaları altın olur.

Hıdırellez'e kadar bir tutam, hıdırellez den sonra tutam tutam.

Az bilirim, uz bilirim, hıdırellez den sonra yaz bilirim.

"Yaz dileğini bırak bir güle; kavuş berekete. Hıdırellezin kutlu olsun."

Havalar gibi yüreğinizde hep sıcacık olsun. Hıdırellez'de dilekleriniz kabul olsun.

"Hızır aleyhisselam ile İlyas aleyhisselam ab-ı hayat suyunu bulsun, dilekleriniz kabul Hıdırellez bayramınız kutlu olsun."

"Evin olsun, araban olsun, olmazsa canın sağ olsun. Hıdırellez bayramın kutlu olsun."

"Havalar gibi yüreğinizde hep sıcacık olsun. Hıdırellez'de dilekleriniz kabul olsun."

Hıdırellez'e kadar bir tutam, hıdırellez den sonra tutam tutam.

Bahar geldi yaz geldi Hıdırellez zamanı geldi. Hızır (as) dileklerinizi kabul etsin, Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.

Gülden güzel sevgilim, bahar gözlüm gül dudaklım, kutlu olsun bugünün

Dileğinizi bağladığınız gül gibi yüzünüz gülsün. Hıdırellez bayramınız kutlu olsun

HIDIRELLEZ NEDİR?

Miladi 6 Mayıs, Rumî 23 Nisan'a rastlayan günde Hızır ve İlyas (a.s) buluşarak sohbet ederler ve bu günlerde vakitlerini Allah yolunda olmanın ve birlikteliklerinin verdiği sevinçle kuvvet bulurlardı. Hızır (a.s)'ın Allah'ın lütfu ile dolaştığı yerde yeşillikler çıkar ve çorak yerler çiçeklere bezenirdi. İşte bu olaya dayanarak, halk zamanla bu günlerde buluşup Hızır ve İlyas (a.s)'ın geleneğini sürdürmek amacıyla şenlikler düzenlenir.

Günümüzde kullanılan manası ise; İnsanların kıştan kurutuluşlarının bir işareti ve bahar güneşinden faydalanma, piknik yapma, stres atma, eğlenme, nişan, düğün, sünnet törenleri tertip etme, uğursuzlukları giderme, adak adama, dilekte bulunma gibi düşünceleri gerçekleştirme amacıyla gelenekselleşen "bahar bayramı" inancıdır.

Rivayete göre, Hızır (as), İlyas (as) ve İskender-i Zülkarneyn, birlikte (Ab-u Hayat) aramaya çıkmışlar. Ve bir müddet sonra "Karanlıklar ülkesine dalmışlar". Hızır ve İlyas Ab-u hayat suyunun kaynağını bulup içmişler. Fakat İskender'e söylememişler. Hızır ve İlyas'ın sağ olduğuna ve yaşadığına inanılmaktadır. Hızır karada, İlyas da denizde, yardıma muhtaç olanlara yetişirler.

Bu olay sonrası her yış Mayıs ayının 5'inde ve 6'sında Hıdırellez Bayramı kutlanır, dilekler dilenir ve dualar edilir.