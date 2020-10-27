Bir döneme damga vuran Bizimkiler dizisinde Abbas karakterine hayat veren Hikmet Karagöz, vefat etti. Usta oyuncunun ölüm haberini kızı Zeynep Karagöz sosyal medyada duyurdu. Peki Hikmet Karagöz kimdir? Hikmet Karagöz kaç yaşındaydı? İşte detaylar
Ressam, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Hikmet Karagöz, 73 yaşında hayatını kaybetti. Kızı Zeynep Karagöz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla babasının hayatını kaybettiğini açıkladı.
1962-1963 yıllarında Eminönü Halkevi'nde amatör olarak tiyatroya başlayan sanatçı, 1964'te Küçük Sahne Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. 1974 yılında Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz'la TV yapımlarında rol almaya başladı. Sinemaya geçişi Faize Hücum filmiyle 1982'de oldu.
HİKMET KARAGÖZ KİMDİR?
Hikmet Karagöz, 1946 yılında Samsun Vezirköprü'de dünyaya geldi. 73 yaşında vefat eden Hikmet Karagöz Ressam, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.
1962-1963 yıllarında Eminönü Halkevi'nde amatör olarak tiyatroya başlayan sanatçı, 1964'te Küçük Sahne Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. 1974 yılında Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz'la TV yapımlarında rol almaya başladı. Sinemaya geçişi "Faize Hücum" filmiyle 1982'de oldu. Bizimkiler dizisindeki abbas rolüyle geniş kitlelerce tanındı. 1986'dan bu yana ağırlıklı suluboya olmak üzere resim yapıyor. Profesyonel olarak resim yapıp ve sergiler açtı.
ROL ALDIĞI YAPIMLAR
Memleket-2015
Tatar Ramazan-2013
Bir Aşk Hikayesi-2004
Gönül Yarası-2004
Hızlı Adımlar-2004
Sultan Makamı-2003
Gönderilmemiş Mektuplar-2002
Gönlümdeki Köşk Olmasa-2002
Yeditepe İstanbul-2001
Deli Yürek-Boomerang Cehennemi-2001
Yaşar Kemal Belgeseli-2000
İstanbul'da Bir Aşk-2000
Toprak-1999
Duruşma-1999
Yara-1998
Hoşçakal Yarın-1998
Kış Çiçeği-1996
Kurtuluş-1996
Oğlum Adam Olacak-1995
Yazlıkçılar-1994
Hastane-1993
Dalgacılar-1992
Menekşe Koyu-1991
Yalnızlar-1991
Deniz Gurbetçileri-1991
Kurt Kanunu-1991
Karartma Geceleri-1990
İnsanlar Yaşadıkça-1989
Geçmiş Bahar Mimozaları-1989
Korkmuyorum-1989
Bizimkiler-1989
Baharın Bittiği Yer-1989
Acıların Günlüğü-1988
Biri ve Diğerleri-1987
Su da Yanar-1987
Çark-1987
Belene-1987
Alnımdaki Bıçak Yarası-1987
Ateşten Günler-1987
Çıplak Vatandaş-1985
En Büyük Şaban-1983
Faize Hücum-1985
Kızı Zeynep Karagöz, babasının hayatını kaybettiğini açıkladı.
Zeynep Karagöz şu ifadeleri kullandı:
"Babişkom, Hikmet Karagöz bugün son yolculuğuna çıktı... Bu kez dönüşü yok; ardından tebessümler, kadehler ve anılar, sohbetler yakışır. Korona nedeniyle cenaze töreni olması mümkün gözükmüyor. Hatrına şerefe..."
"CANIMDAN BİR CAN DÜŞTÜ TOPRAĞA"
Oyuncu Orhan Aydın da sosyal medya hesabından arkadaşı Hikmet Karagöz'ün vefatını şu sözlerle duyurdu:
"Canımdan bir can düştü toprağa.. 42 yıllık dostluk, yoldaşlık, şen-şakrak-sevinç ve umut dolu bir hayat bitti. Seni asla unutmayacağım #HikmetKaragöz asla."