Hindileri çalınan kadına devlet desteği

Yaşlı kadını evinde ziyaret eden İl Müdürlüğü yetkilileri, Sert'e hindi, kaz, tavuk ve horozdan oluşan kümes hayvanları desteğinde bulundu.

İl Müdürü Bülent Saklav, gazetecilere yaptığı açıklamada, medyada yer alan haberleri üzülerek takip ettiklerini söyledi.

Fatik teyzenin geçimini sağlamasına katkı sunmayı amaçladıklarını belirten Saklav, "Şu an için ilk planda müdürlüğümüzün katkılarıyla hindi, kaz, tavuk gibi kanatlı hayvanlar getirdik. 2019 yılında da Fatik teyzemizi kaz yetiştiriciliği programına dahil edeceğiz. Kendisine 2019 yılındaki projemizi anlattık. Çok mutlu oldu. Burada amacımız, üreticilerimizin üzülmesini engellemek ve üretime katkı sağlamak." diye konuştu.

Aksaray'da yaşanan olayda, Tacin Mahallesi 1811. Sokak'taki evde yaşayan 77 yaşındaki Sert, bahçesinde beslediği 10 hindinin çalınması üzerine polise başvurmuştu.

Hırsızlık olayını gazetecilere anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Sert, "Tüm gelirim, geçim kaynağım bu hindilerdi. Bahçemdeki kulübede 15 hindi besliyordum. Yılbaşında satacaktım. Sabah bir kalktım, sadece 5 hindi kalmış." diye konuşmuştu.

Fatik Sert'e yardım elini uzatan sanatçı Haluk Levent, kurduğu platformun gönüllüleri aracılığıyla yaşlı kadının zararının karşılanmasını sağlamıştı.