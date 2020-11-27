Hırsıza uçan tekmeli müdahale

IHA 27 Kasım 2020 Cuma 15:57 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 15:57

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 127 Sokak üzerinde meydana geldi. Kuaför dükkanı önünde masada oturan Rasim Torlak, Ramazan Karakaş ve Çiyager Parıltı, vatandaşların, “Hırsız var yakalayın” sözleriyle dönüp arkalarına baktı. Hırsızın kaçtığını gören Çiyager Parıltı, uçan tekmeyle şahsı etkisiz hale getirdi. Daha sonra hırsızı kolundan tutan Parıltı, kaçmasına izin vermedi. Market çalışanları ve vatandaşlar hırsızı darp etmeye başlayınca Parıltı, bu kez de hırsızı kalabalığın elinden aldı. Marketten kaşar, içecek ve gıda maddesi çalan hırsız ise polis ekiplerine teslim edildi.

OLAY ANI KAMERADA

Yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde gençlerin gelen sese dönüp bakması, Çiyager Parıltı’nın kaçan hırsıza uçan tekme atması görüldü. Hırsıza, vatandaşların tepki gösterdiği anlar da kameraya yansıdı.

"TEKME ATTIM"

Arkadaşlarıyla işletme önünde oturduklarını anlatan Çiyager Parıltı, “Bir anda kadınların bağırdığını duyduk. ’Yakalayın yakalayın adamı’ diye bağırıyorlardı. Tacizci sandık ilk başta. Biz de direkt koştuk adamı tekme atarak etkisiz hale getirdim. Her şey bir anda gelişti. Sonra hırsızlık yaptığını öğrendim. Burada adamı dövmeye başladılar. Sonra bir de dövenlerin elinden kurtardık. Aldığı ürünlerin parasını vermeyi teklif ettik ama market çalışanları polise teslim ettiler” dedi.

"ALLAH’TAN CAM KIRILMADI"

Uçan tekme ile hırsızı yakaladığını dile getiren Parıltı, “O da ben de hareket ediyordum. Tam vuramadım ama yine de engelledim. Allah’tan adamın çarptığı cam kırılmadı. Camda kırılsaydı iyilik yapacağız derken 2-3 bin TL zarara girecektik” diye konuştu.