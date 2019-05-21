Hırsızlık şüphelisi rezidansta yakalandı

Mart ayında İzmit'teki 3 evden 200 bin lira değerinde ziynet eşyası ve otomobil çalınmasıyla ilgili Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar kapsamında şüphelilerden C.G. (23) İstanbul'da bir rezidansta gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Aynı olaya karışan şüpheli A.C'nin (20) de başka bir suçtan Bursa'da gözaltına alındığı ve tutuklandığı öğrenildi.