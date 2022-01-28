İSTANBUL 5°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2022 Cuma / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hırsızlık yaparken yakalanan şüphelinin 54 suç kaydı olduğu öğrenildi
Güncel

Hırsızlık yaparken yakalanan şüphelinin 54 suç kaydı olduğu öğrenildi

Osmaniye'de çeşitli suçlardan 54 kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi şahıs, park halinde olan motosikleti çalarken önce kameralara ardından polise yakalandı.

İHA28 Ocak 2022 Cuma 11:02 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 11:02
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri apartmanın bahçesinde park halindeyken çalınan motosikletin bulunması için çalışma başlattı. Apartmanın güvenlik kameralarını inceleyen ekipler motosikleti çalan şahsın çeşitli suçlardan 54 kaydı olan İ.T. olduğunu tespit etti. Yapılan fiziki takibin ardından adresi belirlenen İ.T. yapılan baskınla yakalandı. Gözaltına alınan İ.T. hakkında hırsızlık suçundan adli tahkikat başlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.