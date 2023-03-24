Hırvatistan ve Sırbistan'dan Türkiye'deki depremzedelere yardımlar devam ediyor

Hırvatistan'da hazırlanan 40 konteyner, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, Hırvatistan İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Direktörlüğü Genel Müdürü Damir Trut ve Caritas Hırvatistan Direktörü Tomislav Glavnik'in katılımıyla, Sisik kentinde düzenlenen törenle Türkiye'ye uğurlandı.

Kıran, burada yaptığı açıklamada, "Bugün, bizim için duygu yüklü bir gün çünkü Hırvatistan hükümeti ve halkı, bir kez daha Türk halkıyla birlikte olduğunu gösterdi." dedi.

Türkiye'nin, 29 Aralık 2020'de Hırvatistan'da meydana gelen depremde, ülkeye gönderdiği 200 konteynerin ilk kısmının Sisak'a geldiğini anımsatan Kıran, yardımları için Hırvatistan hükümetine ve Caritas'a teşekkür etti.

Kıran, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin uluslararası dayanışmanın önemini bir defa daha ortaya koyduğunu, depremlerin meydana geldiği günün akşamında Hırvatistan'ın 41 kişilik orta kentsel arama kurtarma personelinden (MUSAR) ve 7 köpekten oluşan ekibi Türkiye'ye gönderdiğini anımsattı.

Türkiye'deki depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması hususunda sağlanan konteynerler vesilesiyle Hırvatistan'ın bir kez daha Türkiye'nin gerçek dostu olduğunu gösterdiğini kaydeden Kıran, söz konusu 40 konteynerden 30'unun Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, 10'unun ise Caritas tarafından bağışlandığını ifade etti.

Trut da konteynerlerin Hırvatistan hükümetinin kararıyla hazırlandığına dikkati çekerek ülkelerinde meydana gelen depremde Türkiye'nin yolladığı konteynerlerin büyük çoğunluğunun hala kullanıldığı dile getirdi.

Glavnik ise Türkiye halkına yakınlık hissettiklerini kaydederek, Türkiye'ye gönderilen yardımlarla Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını göstermek istediklerini, Türkiye ve Suriye'deki afetzedeler için düzenledikleri yardım kampanyalarında 550 bin avro topladıklarını belirtti.

Öte yandan, Sırbistan'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlarca, Türkiye'deki depremzedeler için toplanan yardımları taşıyan tır, Belgrad'dan Türkiye'ye gönderildi.

Isıtıcı, battaniye, kıyafet ve gıda ürünleri gibi ayni yardımların bulunduğu tır, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy'un katılımıyla Türkiye'ye uğurlandı.

Aksoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sırbistan'dan deprem bölgelerimize yardımlar devam ediyor. Bugün Belgrad'dan bir tır yardım malzemesi daha yola çıktı. Sırbistan'dan gönderilen ayni yardımlar 300 tonu geçti. Emeği geçen herkese teşekkürler." ifadelerine yer verdi.

