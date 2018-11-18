Hız limiti 137,5 kilometreye çıkacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Üsküdar Belediyesi Nikah Sarayı’nda düzenlenen “Dünya Trafik Mağdurlarını Anma Günü” etkinliğinde konuştu. 12 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu organ nakli beklerken 20 yaşında hayatını kaybeden Gizem Kılıç’ın yaşadıklarını anlatan Soylu, “Aslında hiçbir kaza, enkazı kaldırılsa dahi, Allah göstermesin, hayatını kaybedenler defnedilse, yaralılar hastaneye kaldırılsa dahi bitmez. O kaza hiç bitmez. Dramları, travmalarıyla bizi kemirmeye, üzmeye devam eder” diye konuştu.

CAN KAYBI AZALDI

Soylu, ortalama hız koridoru uygulamasının başladığı tarihten itibaren otoyolları kullanan araç sayısı yüzde 26 artmasına rağmen geçen yıla oranla kazaların yüzde 7, can kayıplarının yüzde 6 azaldığını belirterek, şöyle konuştu: Şu anda otoyolda hız sınırı 132 kilometre, maksimum sınır. 120 artı yüzde 10. Biraz daha izleyip otoyollarda belki bu hız sınırını 20-25 kilometre daha yukarı çıkaracağız. Buradaki regülasyonu iyi sağlarsak, otoyollarda 120 kilometre olan hızı 125 kilometre, yüzde 10 daha koyunca, 137,5 kilometrelik bir banda taşımaya çalışacağız.