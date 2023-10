AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, Eskişehir'deki kanalizasyon sorunuyla ilgili bir yazılı açıklama yaptı.

Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ESKİ) yönelik eleştirilerde bulunan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin kanalizasyon sorunlarını çözmeye yönelik hamleler yapmadığını belirterek, "ESKİ çok net bir şekilde sınıfta kalmıştır" dedi.

"Eskişehir'de yağmur herkes için aynı anlama gelmiyor. Meteoroloji her yağmur alarmı verdiğinde bu şehirde yaşayanlar 'eyvah yine bir yerleri yağmur suyu basacak' diye düşünüyor. 24 yıldır Eskişehir'i yöneten Yılmaz Büyükerşen ve ekipleri maalesef bu sorunu çözüme kavuşturabilecek hamleler yapmıyorlar. Harcadığı paranın yüzde 16'sı ile yatırım yapan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden bu sorunu çözmesini beklemek de biraz hayalcilik oluyor. Eskişehir'de çok ciddi bir kanalizasyon sorunu var. Eskişehir'de devamlı aynı noktaları su basıyor. ESKİ'nin iş bilmez idarecileri de bu noktaları biliyor. Ancak çözüm için hiçbir şey yapmıyorlar. Kumlubel, Fatih mahallelerinde bir günden fazla süre sular akmamış. Arıza her zaman olabilir ama önemli olan bu arızaların olabilme ihtimalini minimuma indirmektir. Hamamyolu Caddesi ile komşu olan Banka Caddesi de pis bir şekilde rögar kokuyor. Kenti gezmeye gelen turistler bize bu koku nedeniyle şikayet ilettiler. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan ESKİ çok net bir şekilde sınıfta kalmıştır. Her ay şebeke suyuna otomatik zam uyguluyorlar. ESKİ'nin son 4 yılda Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne 124 milyon TL para aktardığını hatırlatıp, ESKİ'yi kanalizasyon sorunlarını çözme odaklı yatırımlar yapmaya davet ediyoruz. Herhangi bir adım gelmezse Eskişehir halkının içi rahat olsun. 2024 yılının mart ayında AK Partili başkanlar göreve başlayacak ve bu sorunları tek tek çözecektir."