İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7778
  • EURO
    7,3245
  • ALTIN
    359.538
  • BIST100
    91754.7
Güncel

Hobbit evleri sağlıkçılara tahsis edildi

Sivas Belediyesi'nce Paşabahçe Mesire Alanı'na inşa edilen, dünya genelinde izlenme rekorları kıran 'Yüzüklerin Efendisi' filmindeki 'Hobbit' evleri, koronavirüs nedeniyle fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına ücretsiz tahsis edilecek.

DHA06 Nisan 2020 Pazartesi 16:30 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 16:30
ABONE OL

Sivas'ta, John Ronald Reuel Tolkien'in yazdığı, Peter Jackson'ın sinema filmi olarak çektiği 'Yüzüklerin Efendisi' ile 'Hobbit' filmi serilerinde yer alan ve kısa boylu, iri tüylü ayaklı, kıvırcık saçlı 'Hobbit'lerin yaşadığı küçük tepeler içine gömülü evlerden esinlenilerek, inşa edilen yamaç evleri, ilgi görüyor. Doğayla iç içe olan evlerde bir ailenin her türlü ihtiyacını giderebileceği imkanlar bulunuyor. Mutfak, salon, yatak odası, banyo dahil '1 artı 1' olarak inşa edilen ve apart otel hizmeti verilen evlere meraklılar, yoğun ilgi gösteriyor.

'Hobbit' evlerinin işletmecisi, koronavirüs salgınıyla mücadelede gece gündüz demeden, fedakarca çalışan sağlık personeline ücretsiz tahsis etme kararı aldı. Sağlık çalışanlarına moral olması için bu destekte bulunduklarını söyleyen, işletme müdürü Mehmet Yıldırım, "Her mevsim burası ayrı bir güzellikte ve yoğunluktaydı. Şu an virüs nedeniyle bir sessizlik var. Biz de yönetimimizle bir karar verdik. Burada bütün sağlık çalışanlarımızı ücretsiz misafir etmek istiyoruz. Onlar bu dönemde bizim için fedakarca çalışıyorlar. Biz de böyle bir karar aldık. Kendilerini buraya bekliyoruz. Onlara ihtiyaçları doğrultusunda, moral olsun, diye böyle bir şey yapmak istedik" dedi.

Fırtına nedeniyle dalgaların boyu 5 metreyi aştı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Gayrimeşru lidere darbe! Milislere mühimmat taşıyan askeri uçak vuruldu
Gayrimeşru lidere darbe! Milislere mühimmat taşıyan askeri uçak vuruldu

Gayrimeşru lidere darbe! Milislere mühimmat taşıyan askeri uçak vuruldu

Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosunda büyük panik!
Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosunda büyük panik!

Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosunda büyük panik!

Ödemeler yarın başlıyor
Ödemeler yarın başlıyor

Ödemeler yarın başlıyor

Tıp dünyasını heyecanlandıran keşif: Koronavirüsü yeniyor
Tıp dünyasını heyecanlandıran keşif: Koronavirüsü yeniyor

Tıp dünyasını heyecanlandıran keşif: Koronavirüsü yeniyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.