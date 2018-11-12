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Hologramla evlenen Japon Kondo: Onu hiç aldatmadım

Japonya'nın başkenti Tokyo'da okul yöneticisi olarak çalışan Akihiko Kondo, sanal dünyada 16 yaşında bir şarkıcı olan hologram Hatsune Miku ile evlendi.

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Kondo, eşi için "Onu hiçbir zaman aldatmadım, her zaman ona aşık olacağım. Her gün onu düşünüyorum" dedi.

35 yaşındaki Kondo'nun düzenlediği evlilik törenine ise annesi başta olmak üzere hiçbir akrabası katılmadı.

'Gelin' Miku ile Kondo'nun 17 bin 600 dolarlık evlilik törenine yaklaşık 40 misafir katıldı.

(Sputnik)

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