Hologramla evlenen Japon Kondo: Onu hiç aldatmadım

Kondo, eşi için "Onu hiçbir zaman aldatmadım, her zaman ona aşık olacağım. Her gün onu düşünüyorum" dedi.
35 yaşındaki Kondo'nun düzenlediği evlilik törenine ise annesi başta olmak üzere hiçbir akrabası katılmadı.
'Gelin' Miku ile Kondo'nun 17 bin 600 dolarlık evlilik törenine yaklaşık 40 misafir katıldı.
(Sputnik)
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