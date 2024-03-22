İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mart 2024 Cumartesi / 13 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,9826
  • EURO
    34,6764
  • ALTIN
    2225.8
  • BIST100
    9111.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Horasan Belediye Başkan Adayı Karataş ve ailesi saldırıya uğradı
Güncel

Horasan Belediye Başkan Adayı Karataş ve ailesi saldırıya uğradı

Cumhur İttifakı'nın AK Parti Horasan Belediye Başkan Adayı Recep Karataş ve ailesi kimliği henüz belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.

IHA22 Mart 2024 Cuma 23:04 - Güncelleme:
Horasan Belediye Başkan Adayı Karataş ve ailesi saldırıya uğradı
ABONE OL

Erzurum'un Horasan İlçe Belediye Başkan Adayı Recep Karataş seçim çalışması kapsamında akşam saatlerinde ailesi ile birlikte kimliği belirsiz kişilerin tekme tokatlı saldırısına uğradı. Olay yerine gelen polis havaya uyarı ateşi açtı, olay yerinden kaçmaya çalışan iki kişi gözaltına aldı. Saldırı ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Olayla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, "Seçim çalışmaları esnasında, Belediye Başkan Adayımız Sayın Recep Karataş'a, ailesine, teşkilat mensuplarımıza yapılan menfur saldırı girişimini şiddetle kınıyorum. Seçim çalışmalarında tüm adaylarımızın itidali olmaya çağırıyor ve sükûnete davet ediyorum."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.