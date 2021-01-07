İSTANBUL 15°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Ocak 2021 Perşembe / 23 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2603
  • EURO
    8,9194
  • ALTIN
    447.605
  • BIST100
    1513.56
Güncel

Hrant Dink davasında yeni gelişme

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayeti davasında, cinayeti önceden bildiğine dair delillerin bulunması ve tutuklulukta geçirdiği sürenin azlığı nedeniyle hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkartılan eski Trabzon jandarma istihbarat görevlisi Veysal Şahin, Adana'da gözaltına alındı.

AA07 Ocak 2021 Perşembe 12:14 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 12:50
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün, Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 4'ü tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada, hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkartılan eski Trabzon jandarma istihbarat görevlisi Veysal Şahin'in kentte olduğunu belirledi.

Ekipler, evinin yakınlarında gözaltına aldığı Veysal Şahin'i işlemleri için emniyete götürdü.

Dün, Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 4'ü tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın duruşmasında, mahkeme heyeti, eski Trabzon jandarma istihbarat görevlileri Veysal Şahin ile Volkan Şahin'in, cinayeti daha önceden bildiklerine dair dosya kapsamında delillerin bulunması ve tutuklulukta geçen sürelerinin azlığı nedeniyle tutuklanmalarına hükmetmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.