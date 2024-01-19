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Güncel

Vatandaşın üst geçit tepkisi… Beşyol metrobüs durağındaki çalışma mart ayına kadar sürecek

Küçükçekmece E-5'te trafik yoğunluğuna neden olan Beşyol metrobüs durağı ve üst geçit yenileme çalışması Mart ayına kadar sürecek.

IHA19 Ocak 2024 Cuma 10:17 - Güncelleme:
Vatandaşın üst geçit tepkisi… Beşyol metrobüs durağındaki çalışma mart ayına kadar sürecek
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Küçükçekmece'deki Beşyol metrobüs durağı ve üst geçit yenileme çalışması devam ediyor. Trafikte yoğunluğa neden olan çalışmanın Mart ayı ortasına kadar devam edeceği öğrenildi. Çalışma ile birlikte mevcut üst geçidin kaldırılarak yerine yenisinin yapılacağı, metrobüs durağının genişletileceği ve her iki yöne de engelli asansörleri konulacağı belirtildi.

Yapılan çalışma sırasında metrobüs yoluna konulan ve tartışmalara neden olan köprü ayağının akıbeti de belli oldu. Çalışma kapsamında mevcut metrobüs yolunun genişleyeceği, söz konusu köprü ayağının peron alanında olacağı ve bu nedenle E-5 ve yan yolunun kuzeye doğru bir şerit kaydırılacağı ortaya çıktı. Yeni metrobüs peronunun Mart ayı ortasında hizmet vermeye başlayacağı kaydedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Beşyol metrobüs durağı ve üst geçidi çalışmalarında metrobüs yolu üzerine konulan direk tepki toplamış, sosyal medyada paylaşılan görüntü çok sayıda yorum almıştı. Tepkilerin ardından açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi projenin tamamlanmasıyla bu ayağın peron alanında kalacağını ve metrobüs yolunun bir şeridinin kuzeye kaydırılacağını söylemişti.

VATANDAŞLAR ÇALIŞMALARA GEÇ BAŞLANDIĞINI BELİRTEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Köprünün ayağının yolun ortasına koyulmasına tepki gösteren Öztürk Çakır, "Bittikten sonra o ayağı tekrar yerine alacağız diyor. Al bakayım o ayağı yerine nereye alacaksın. 'Köprüyü yıkacağım' desene. Kandırıyor. Yenisini yapacaklarını söylüyor. Yolun ortasına ya, AK Partili Belediye Başkanı rahmetli Kadir Topbaş, bu metrobüsü yaparken millet isyan ediyordu şimdi iki tane metrobüs yolu lazım İstanbul'a. Kar olduğu zaman normal trafik yoluna nasıl çıkacak. Geliş yoluyla gidiş yolu çakışıyor. Bir kaza olsa karda kaysa gelip buna vursa metrobüs ne olacak, hangi kafa bunları yaptı. Bunların mühendisi nerede eğitim görmüş. Böyle bir şey var mı?" dedi.

Nadir Gür isimli vatandaş, "Geç kalınan bir çalışma, çoktan yapılması lazımdı. Zaten burada üniversite var. Çok kalabalık oluyor. Yaya yolu kilitleniyor. Geç kalınmış" dedi.

Emine Ayhan, "Sökülüp yıkılmadan önce kuyruğun haddi hesabı belli değildi. 2 kilometre mi dersin 3 kilometre mi dersin. Yapsın bakalım çünkü seçim geliyor" diye konuştu.

Yılmaz isimli vatandaş ise, "Bayağıdır yapılmıyor. İzdiham oluyor. Burası başlandı ama geç başlandı. Okul dağıldığı zaman, sel olduğu zaman izdiham oluyor. Böyle bir şey yapacaklar madem yazın yapacaklar. Üniversitenin kapandığı zaman yapacaklar kışa kadar bitirecekler" dedi.

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