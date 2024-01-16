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  • İstanbul itfaiyesindeki rüşvet operasyonunda 4 itfaiye eri tutuklandı, 14 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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İstanbul itfaiyesindeki rüşvet operasyonunda 4 itfaiye eri tutuklandı, 14 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İstanbul'da düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı itfaiye teşkilatındaki 3 görevli ile bir belediye sağılık teknisyeninin de aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

IHA16 Ocak 2024 Salı 12:23 - Güncelleme:
İstanbul itfaiyesindeki rüşvet operasyonunda 4 itfaiye eri tutuklandı, 14 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde örgütlü rüşvet suçuna yönelik çalışma başlatmış, geçtiğimiz Cuma günü İstanbul ve Kayseri'de düzenlenen operasyonda 28 şüphelinin yakalandığı duyurulmuştu .

Yürütülen soruşturma çerçevesinde İBB'ye bağlı itfaiye teşkilatı görevlilerinin iş yeri açarken temin edilmesi gereken ruhsat belgesi karşılığında vatandaşlardan 45 bin lira rüşvet istediği tespit edilen şüphelilerin polisteki işlemleri tamamlandı. 170 rüşvet olayına karışan aktif görevde 3, bir emekli itfaiye eri ve İBB'de görevli sağlık teknisyeninin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi. Zanlılardan 4 itfaiye eri tutuklanırken, 14 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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