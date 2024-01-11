Kahramanmaraş'ta depremden etkilenen tarihi yapılar yeniden ayağa kaldırılıyor

Asrın felaketinde zarar gören ve yıkılan tarihi yapılar ile ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, bölgesinde yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.

Bu yapıların onarımı konusunda çalışma yapıldığının altını çizen Okay, "Bölgemizde bulunan tarihi yapılar da asrın felaketinde hasar aldı. Özellikle camilerimiz yıkıldı, tarihi konaklarımız hasar aldı. Bu yapıların onarılması, yıkılanların ayağa kaldırılması için çalışmalar başlatılmıştı. Bu çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Şehrimizin turizm aynası haline gelen Bahtiyar Yokuşu ile ilgili çalışmalarda büyük bir titizlikle sürdürülüyor. Yine şehrimizin önemli turizm noktalarından biri haline gelen Mutfak Müzesi ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalar tamamlandığında şehrimizin turizm noktaları da eski günlerine kavuşacak. Bu hususta kurumlarımız yoğun bir çalışma yapmaktadır" dedi.