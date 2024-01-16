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Konya'da göçmen kaçakçılarına operasyon: 6 şüpheli ile 32 düzensiz göçmen yakalandı

Konya'da, göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

AA16 Ocak 2024 Salı 10:43 - Güncelleme:
Konya'da göçmen kaçakçılarına operasyon: 6 şüpheli ile 32 düzensiz göçmen yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir grubu takibe aldı.

Polis, Konya ve İzmir'de belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, 6 şüpheli ile Suriye uyruklu 32 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 5'i, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yakalanan düzensiz göçmenler ise sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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