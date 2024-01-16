Konya'da göçmen kaçakçılarına operasyon: 6 şüpheli ile 32 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir grubu takibe aldı.

Polis, Konya ve İzmir'de belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, 6 şüpheli ile Suriye uyruklu 32 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 5'i, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yakalanan düzensiz göçmenler ise sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.