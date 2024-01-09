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  • Trabzon'da aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı
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Trabzon'da aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre aynı araçta bulunan 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

IHA9 Ocak 2024 Salı 12:50 - Güncelleme:
Trabzon'da aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı
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Kaza Karadeniz Sahil Yolu Sürmene Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon'dan Rize istikametine gitmekte olan Serhat Yılmaz yönetimindeki 55 AAB 040 plakalı Tofaş marka araç aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu Karadeniz Sahil Yolu'ndan Sürmene ilçe merkezine geçiş yapılan kavşaktaki bariyerlere çarptı. Kaza sonrası araç parçalara ayrılırken, araçta bulunan Emirhan Bodur ile kimliği henüz belirlenemeyen arkadaşı olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Serhat Yılmaz ile kimliği henüz belirlenemeyen bir arkadaşı yaralandı. Yaralılar Sürmene Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, kaza nedeniyle yolda ulaşım tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Öte yandan 4 kişilik arkadaş grubunun Samsun'dan Trabzon ve Rize'ye gezmeye geldikleri öğrenildi.

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