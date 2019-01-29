Huawei'den son dakika açıklaması: Biz bu kavgada susam tohumuyuz!

Huawei'nin kurucusu Ren Zhengfei, uzun süren sessizliğini düzenlediği basın toplantısı ile bozarak, şirketin Çin adına casusluk yaptığı suçlamalarını reddetti ve Huawei'nin hiçbir ülkeden uygunsuz şekilde sağlamadığını söyledi.

Shenzhen’de düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunan Ren Zhengfei, “Huawei, Çin ile ABD arasındaki ticari ihtilafta yalnızca bir susam tohumu. Çin ile ABD arasındaki ticaret çatışmasının işimiz üzerinde büyük bir etkisi olmamıştır” dedi.

Yüksek teknoloji dünyasında, tek bir şirketin ya da tek bir ülkenin ön plana çıkmasının neredeyse imkânsız olduğunu ifade eden Zhengfei, şunları söyledi:

Batı’daki bazı insanlar Huawei’nin ekipmanlarının bir tür ideolojiyle damgalandığına inanıyor. Bu bakış açısı, sanayi devrimi sırasında tekstil makinelerinin dünyayı olumsuz etkileyeceğini düşünen insanları hatırlatıyor. Bizler yalnızca telekom operatörlerine ekipman sağlıyoruz ve bu ekipmanın bir ideolojisi yok. Kullanılan teknoloji de Huawei tarafından değil, telekom operatörleri tarafından kontrol edilir. Bunun da ötesinde, yürürlükteki tüm yasa ve düzenlemelere uymamızı emreden kurumsal politikamız ve temel iş ilkelerimiz açıkça ortadadır. ABD ve Avrupa Birliği’ne uyum politikamızı geliştirmeyi de ayrıca taahhüt ediyoruz. Dünyadaki telekom operatörlerinin de bize güvenmeye devam edeceğine inanıyorum.

‘HİÇBİR MİLLETE ZARAR VERMEYECEĞİZ’

Huawei'nin kurucusu Ren Zhengfei, “Siber güvenlik, verilerin korunması ve gizlilik söz konusu olduğunda müşterilerimizle aynı tarafta olma konusunda kararlıyız. Hiçbir millete veya bireye asla zarar vermeyeceğiz. Biz bir şirketiz ve bir ticari kuruluşuz. Bir işletmenin değerleri, müşteri odaklı olması ve müşteri önceliğidir. Bu bağlamda, siyasi yönetimimiz ile ticari kurum olarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetler arasında herhangi bir bağ olması söz konusu değil” dedi.

‘BAZI ÜLKELER SATIN ALMAMAYA KARAR VERDİ AMA…’

Küresel olarak 5G pazarında rekabet gücünü koruduklarını belirten Ren Zhengfei, düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

Şirket, bugün itibariyle 30’dan fazla ticari sözleşmeye imza attı ve 2 bin 570 farklı 5G patent sahipliğine ek olarak, 25 bin 5G baz istasyonunu da dünyanın farklı bölgelerine şimdiden ulaştırdı. Üst düzey ürünler geliştirdiğimiz sürece, talep almaya devam edeceğiz. Bazı ülkeler Huawei'den ekipman satın almamaya karar verdi. Bu nedenle, odağımızı Huawei ile çalışmayı tercih eden ülkelere daha iyi hizmet edecek şekilde değiştirebiliriz. Bunun yanı sıra; müşterilerimizin pazardaki en gelişmiş ve yenilikçi ürünlere erişebilmelerini sağlamak için Ar-Ge yatırımlarımıza devam ediyoruz. Şu anda, Huawei’nin Ar-Ge yatırımı yıllık ortalama 15-20 milyar ABD doları tutarındadır. Huawei olarak Ar-Ge özelinde toplamda 100 milyar ABD doları yatırım yapma planımız bulunuyor.