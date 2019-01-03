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Hücre evinde sarı yeleklerle yakalanan DEAŞ'lılar adliyeye sevkedildi

İzmir'de hücre evinde sarı yeleklerle yakalanan DEAŞ'lılar emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevkedildi.

  • Muammer Başkan- TürkMedya Ege Temsilcisi
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İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda hücreevlerinde örgütsel döküman ve sarı yeleklerle yakalanan 3'ü kadın 10 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevkedildi.

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