Hücre evinde yakalanan FETÖ sanıklarına hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde yakalanıp haklarında dava açılan tutuklu 2 sanıktan birine 8 yıl 3 ay, diğerine 9 yıl hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Yasin Kaya ve Turgut Korkulu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanıklar savunmalarında, FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını iddia ederek, tahliye ve beraatlarını istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların örgüt mensuplarınca "gaybubet evi" olarak adlandırılan adreste yakalanması, sanık Kaya'ya ait ikamette 'F.Gülen' ibareli kol saatinin bulunması, sanıkların ayrı ayrı sahte kimlik kullanması dikkate alınarak üzerilerine atılı suçtan cezalandırılması ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanık Turgut Korkulu'yu 8 yıl 3 ay, sanık Yasin Kaya'yı ise 9 yıl hapis cezasına çarptırarak, mevcut hallerinin devamına hükmetti.