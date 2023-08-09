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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Adıyaman'da

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu.

AA9 Ağustos 2023 Çarşamba 16:38 - Güncelleme:
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Adıyaman'da
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Yapıcıoğlu, Vartana Prefabrik Kenti ziyaretinin ardından gazetecilere, deprem bölgelerini sık sık ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldiğini söyledi.

Depremin çok geniş bir alanı etkilediğine dikkati çeken Yapıcıoğlu, "İlk günden itibaren yaraları sarmak üzere milletçe seferber olduk. Biz de 6 Şubat'tan bu yana sık sık deprem bölgelerini gezdik. Adıyaman'daki geçici yaşam merkezinde konteyner kentinin kurulduğu yerde burada hem yetkililerle hem vatandaşlarla konuştuk, görüştük ve sorunları dinledik." dedi.

Bazı altyapı sorunlarının olduğunu aktaran Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Altyapıyla ilgili bazı prefabrik evlerin bazı konteynerlerin giderleriyle ilgili sıkıntılar dile getirildi. İnşallah bunların çözümü için de sorunların takipçisi olacağız. İnşallah bir an önce kalıcı konutlar yapılır ve buradaki vatandaşlarımız bu konteynerlerden bu birkaç metrekareye sıkışmış hayattan normal düzenlerine geçerler. Bunu takip ediyoruz, temennimiz bir daha böyle acıların yaşanmaması. Ama yaşandığında da milletçe el birliğiyle yaraları sarmak konusunda herkes elinden gelen çabayı sarf etmeli."

Yapıcıoğlu ve beraberindeki heyet, daha sonra Adıyaman Valisi Osman Varol'u ve Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret etti.

  • Zekeriya Yapıcıoğlu
  • HÜDA PAR
  • Adıyaman ziyareti

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