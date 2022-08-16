Teröristlerin hudut karakolu saldırısına misliyle karşılık verildi!

Vali Ayhan, AA muhabirine, sınır ötesindeki terör örgütleri tarafından Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu'na sabah saatlerinde saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıya misliyle karşılık verildiğini belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"Saldırı esnasında maalesef 1 askerimiz şehit düştü, 4 askerimiz yaralandı. Yaralı askerlerimizin ilk müdahalesi Birecik ilçemizde yapıldı, ardından helikopterlerle Eğitim Araştırma Hastanemize getirildi. Şu anda askerlerimizi ziyaret ettik, bilgiler aldık. 4 askerimizin sağlık durumu takip edilmekte. Sağlık durumları da şimdilik iyi. Maalesef 1 askerimiz şehit oldu. Milletimizin başı sağ olsun."

Ayhan, sınır hattındaki güvenlik güçlerinin saldırıya misliyle karşılık verdiğine işaret ederek, "Şu an taciz atışlarına cevap veriliyor. Birçok bedelin ödetildiğini söyleyebilirim. Şehidimizin işlemleri devam ediyor. Şehidimizi uğurlayacağız. Koordineli şekilde aksiyon alıp, yaralılarımız hastaneye sevk edildi, işlemleri titizlikle devam ediyor. Allah şifa versin." diye konuştu.

MSB: 13 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Birecik/Şanlıurfa hududunda, 16 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda, kahraman silah arkadaşımız Top.Uzm.Çvş. Uğurcan CİRNOOĞLU şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtaları ile vurulmuş, bölgede ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.



TERÖR ÖRGÜTÜ YPG/PKK KARKAMIŞ İLÇESİNE HAVAN MERMİSİ ATTI

Fırat Nehri'nin doğusundaki terör örgütünün işgali altında bulunan bölgelerden ateşlenen 4 havan mermisi, Karkamış ilçesindeki boş alanlara isabet etti.

Güvenlik güçleri, bölgeyi güvenlik çemberine alarak inceleme başlattı. Belediye ekipleri de anonslarla vatandaşlara, toplu halde bir arada bulunmamaları ve sınır hattına yaklaşmamaları uyarısında bulundu.

Gaziantep Valisi Davut Gül, yaptığı sosyal medya paylaşımında, Karkamış ilçesine terör örgütü tarafından havan mermisi atıldığını belirterek, "Ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Saldırıya misliyle karşılık verilmiştir." ifadelerini kullandı.

- CEZALANDIRMA ATIŞLARI YAPILDI



Saldırının ardından ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa kapsamında cezalandırma atışları gerçekleştirildi.

Atışların ardından Gaziantep'in Karkamış ilçesinin doğusunda yer alan Aynularap'ın batısındaki bazı terör örgütü mensuplarının yerleştiği bölgelerden dumanlar yükselmeye başladı.

Bölgenin TSK unsurlarınca ateş altına alınmasıyla bazı terör hedeflerinden de alevler yükseldi.

Terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Aynularap , Fırat Nehri'nin doğusunda yer alıyor.