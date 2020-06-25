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Hukuk davalarına ilişkin yargı paketi TBMM Genel Kurulu'nda

TBMM Genel Kurulu'nda, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünün ilk iki maddesi kabul edildi.

AA25 Haziran 2020 Perşembe 07:21 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 07:23
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Kabul edilen bu maddelere göre, okuma yazma bilmediği için imza atamayanların mühür veya bir alet ya da parmak izi kullanarak yapacakları hukuki işlemleri içeren belgelerin senet niteliğini taşıyabilmesi, noterler tarafından düzenleme biçiminde oluşturulmasına bağlı olacak.

Okuma ve yazma bildiği halde imza atamayanların mühür veya bir alet ya da parmak izi kullanmak suretiyle yapacakları hukuki işlemleri içeren belgelerin senet niteliği taşıyabilmesi için noterlerin onayı gerekecek.

Adi senet, notere veya yetkili memura ibraz edilerek bunlar tarafından usulüne uygun olarak onaylanmışsa ibraz tarihinde; resmi bir işleme konu olmuşsa işlem tarihinde; imza edenlerden biri ölmüşse ölüm tarihinde; imza edenlerden birinin yeniden imza atmasına fiilen imkan kalmamışsa bu imkansızlığın gerçekleştiği tarihte üçüncü kişiler bakımından hüküm ifade edecek.

Adi senedin içeriğinde bahsedilen başka senetlerin tarihleri de ancak son senet tarihinin onaylanmış sayıldığı tarihte üçüncü kişiler hakkında hüküm ifade edecek.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, teklifin 22. maddesinin kabulünün ardından birleşime ara verdi.

Daha sonra Danışma Kurulu önerisi getirildi. Kabul edilen öneriye göre, Genel Kurul bugün ve cuma günü toplanmayacak.

Bilgiç, daha sonra komisyonun yerini almaması üzerine, birleşimi 30 Haziran Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

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