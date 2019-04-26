Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı
Hukuk Politikaları Kurulu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen toplantı 1 saat 50 dakika sürdü.
Hukuk Politikaları Kurulu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen toplantı 1 saat 50 dakika sürdü.
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