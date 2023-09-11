CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik (TSK) skandal açıklamalarda bulundu. Türk ordusuna iftira atan Tanrıkulu, "TSK,15 köylüyü helikopterden attı. Köyleri yaktı ve bombaladı" diye konuştu.
Tanrıkulu, TV100'de yaptığı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız" dedi.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türk ordusuna iftira atan Tanrıkulu'nun ifadelerinin kabul edilemez olduğunu vurgulayıp, "Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir." açıklamasını yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, "Biz TSK'nın hedef alınmasını kurumsal olarak asla doğru bulmayız. Konuyla ilgili açıklamayı parti sözcümüz yaptı. TSK bizim göz bebeğimizdir' dedi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Tanrıkulu'nun skandal açıklamasına ilişkin soruşturma başlattı.
Haber Global yayınına katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Gazeteci Hulki Cevizoğlu, Türk ordusuna iftira atan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun skandalı üzerinden CHP milletvekillerine çağrı yaptı.
"Söylenecek çok söz var" diyen Cevizoğlu, "Atatürkçüyüz, Atatürk'ün partisiyiz diyenler... Hadi bakalım Sezgin Tanrıkulu ve PKK'yı kınayan bir açıklama yapın. Yapamazlar" tepkisini gösterdi.