CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik (TSK) skandal açıklamalarda bulundu. Türk ordusuna iftira atan Tanrıkulu, "TSK,15 köylüyü helikopterden attı. Köyleri yaktı ve bombaladı" diye konuştu.

Tanrıkulu, TV100'de yaptığı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız" dedi.

CHP'DEN TANRIKULU'NUN SÖZLERİNE AÇIKLAMA: TSK BİZİM GÖZ BEBEĞİMİZDİR

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türk ordusuna iftira atan Tanrıkulu'nun ifadelerinin kabul edilemez olduğunu vurgulayıp, "Bu konu yetkili organlarımızda görüşülecektir." açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, "Biz TSK'nın hedef alınmasını kurumsal olarak asla doğru bulmayız. Konuyla ilgili açıklamayı parti sözcümüz yaptı. TSK bizim göz bebeğimizdir' dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Tanrıkulu'nun skandal açıklamasına ilişkin soruşturma başlattı.

HULKİ CEVİZOĞLU'NDAN CHP'Lİ VEKİLLERE 'SEZGİN TANRIKULU' ÇAĞRISI

Haber Global yayınına katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Gazeteci Hulki Cevizoğlu, Türk ordusuna iftira atan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun skandalı üzerinden CHP milletvekillerine çağrı yaptı.

"HADİ BAKALIM PKK'YI KINAYAN BİR AÇIKLAMA YAPIN, YAPAMAZLAR"

"Söylenecek çok söz var" diyen Cevizoğlu, "Atatürkçüyüz, Atatürk'ün partisiyiz diyenler... Hadi bakalım Sezgin Tanrıkulu ve PKK'yı kınayan bir açıklama yapın. Yapamazlar" tepkisini gösterdi.