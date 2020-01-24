İSTANBUL 7°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9405
  • EURO
    6,556
  • ALTIN
    297.905
  • BIST100
    122328
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Peruklu hırsız, Hülya Avşar’ın evini de soymuş
Güncel

Peruklu hırsız, Hülya Avşar’ın evini de soymuş

Kütahya'nın yanı sıra birçok ilde kendisini işçi, inşaat ustası, elektrikçi ve asansör bakım görevlisi olarak tanıtarak girdiği evlerden hırsızlık yaptığı belirlenen ve hakkında kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası olduğu tespit edilen Zelkif Bay (58), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis ekiplerince yapılan incelemede şüpheli Zelkif Bay’ın, sanatçı Hülya Avşar’ın Balıkesir’deki evini de soyduğu ve 1500 lira, 2 pırlanta küpe ile kimlik kartlarının yanı sıra pasaport ve kredi kartlarını çaldığı ortaya çıktı.

DHA24.01.2020  17:32 - Güncelleme: 24.01.2020  17:32

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, son 2 yıldır faili bulunamayan hırsızlık olaylarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kendisini işçi, inşaat ustası, tamirci, elektrikçi ve asansör bakım görevlisi olarak tanıtarak çeşitli kılıklara girip hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelinin Zelkif Bay olduğu tespit edildi. Şüpheli Bay’ın, Kütahya’ya geldiğinin belirlenmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, Atatürk Bulvarı üzerinde hırsızlık olaylarında kullandığı peruğunun bakımını yaptırırken yakalayarak gözaltına aldı. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Zelkif Bay, çıkarıldığı mahkemece hakkındaki arama ve kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle tutuklandı.

AVŞAR'A AİT KİMLİK KARTLARI, PASAPORT VE KREDİ KARTLARI

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan incelemede, tutuklanan Zelkif Bay’ın sanatçı Hülya Avşar’ın Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki evini de soyduğu tespit edildi. Sanatçı Avşar'a ait Sefa Çamlık Mahallesi'ndeki yazlık evde 9 Temmuz 2018'de gerçekleşen hırsızlıkta 1500 lira, 2 pırlanta küpe ile Avşar'a ait kimlik kartları, pasaport ve kredi kartlarının çalındığı belirlendi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Dünyada eşi yok! 600 yıllık geleneği hayatta tutmaya çalışıyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Pakistan S-400'e 'Gaznevi'yle cevap verdi
Pakistan S-400'e 'Gaznevi'yle cevap verdi

Pakistan S-400'e 'Gaznevi'yle cevap verdi

Kaostan beslenen Soros bizzat duyurdu: 1 milyar dolar ayıracağım
Kaostan beslenen Soros bizzat duyurdu: 1 milyar dolar ayıracağım

Kaostan beslenen Soros bizzat duyurdu: 1 milyar dolar ayıracağım

Termal kameralarla tarandı!
Termal kameralarla tarandı!

Termal kameralarla tarandı!

Milli M4K göz doldurdu!
Milli M4K göz doldurdu!

Milli M4K göz doldurdu!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.