Hurdaların bulunduğu alanda yangın çıktı! 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay, ilçeye bağlı Say Mahallesi'nde meydana geldi. İddiya göre yabancı uyruklu ailenin yaşadığı çadırın yanında bulunan hurdalarda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yanan ateşin üzerine düştüğü öğrenilen 6 yaşındaki Fards Elhayır isimli kız çocuğu feci şekilde yandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede öldüğü belirlenen çocuğun cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.